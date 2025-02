El acecho a los derechos reproductivos

Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres están permanentemente amenazados en el mundo. Latinoamérica no es la excepción. En cuanto al aborto, la peor situación la presentan República Dominicana, El Salvador, Honduras y Nicaragua ya que no está prevista ninguna causal para interrumpir el embarazo, ni aún en caso de violación, cuando esté en riesgo la vida de la madre o por malformaciones del feto. Costa Rica está impulsando aumento de penas, en contra de la recomendación de la CEDAW en el sentido de no criminalizar a las mujeres. Los países de avanzada en la región son: Cuba, Argentina, Colombia, Uruguay y México, con actuales riesgos en Argentina por la postura del ultraderechista Javier Milei. En el resto de los países donde hay causales previstas, no siempre se tiene garantía del pleno ejercicio del derecho porque la denuncia es revictimizante y la respuesta tardada. En Estados Unidos hubo un retroceso en la interpretación de una enmienda constitucional y el tema pasó a ser local. Estados conservadores, sobre todo del centro del país, establecieron prohibiciones donde antes había derecho a decidir. Grupos religiosos de Estados Unidos son corresponsables de los retrocesos en Centroamérica y el Caribe. Las mujeres seguirán en lucha por la libertad de decidir y evitar arriesgar sus vidas en abortos clandestinos.

Catedrática de la UNAM

@leticia_bonifaz