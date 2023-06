Los más pobres y las mujeres más violentadas con Morena

El mayor porcentaje de votación para Delfina Gómez en la actividad democrática del domingo pasado en el Edomex se lo llevaron los distritos más pobres del estado. Primero los pobres. Sí, este ha sido y sigue siendo el lema ganador. La ex secretaria de Educación (que nada logró durante su paso por esa instancia) y que lleva el mismo mensaje que el jefe supremo, dio prioridad en su campaña a las poblaciones más necesitadas y no necesariamente a las más cuantiosas. Estratégico.

De acuerdo con el más reciente estudio del Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social), de los 15 municipios con más personas pobres en el país, cinco son mexiquenses. Ecatepec, Nezahualcóyotl, Toluca, Chimalhuacán y Naucalpan. Aunque esto es por tamaño de población, y que los municipios con más porcentaje de pobreza están hoy en Chiapas y Oaxaca, son esos mismos municipios del Estado de México los que mayor porcentaje de población con carencia por acceso a la seguridad social tienen.

En tres de ellos (Ecatepec, Neza, Chimalhuacán) junto con Chalco, Teoloyucan, Ixtapaluca, Tultitlán y Amecameca, Morena se llevó desde el 53% hasta el 60% de los votos, según datos del INE. Para seguir dimensionando, además todas estas localidades, menos Amecameca, son las que cuentan con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, el mecanismo de acción gubernamental de emergencia, que tiene como fin enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado. ¿Por qué? Porque es donde hay más violencia de género.

Dichas cifras contrastan con los bajos porcentajes para Alejandra del Moral de la alianza (PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza), rondando entre el 35 y 38% en esos municipios. Y, además, son esos mismos municipios los que menor participación del padrón electoral lograron. Menos del 50%. La participación total en el estado fue del 50.1% del padrón electoral.

Entonces, por un lado, se podría decir que son los más pobres quienes más han tenido hartazgo del abuso de poder y la corrupción o bien más esperanza de que Morena llegue a resolver lo que el PRI no pudo ni quiso en años. Sus oportunidades y derechos. Pero serán oportunidades de recibir apoyos económicos y no necesariamente oportunidades que los puedan llevar a una mejor calidad de vida a mediano plazo, como se ha visto a lo largo de este sexenio. Nuevamente se les regala “un pescado, pero no se les enseña a pescar”. Tiene lógica que a quienes les va peor, sean los más motivados a votar por una alternativa. Tiene sentido. Ahora, por otro lado, han sido ellos, los más pobres y las mujeres más violentadas, los que menos han salido a votar, que es lo que más preocupa, pero a la vez que más se entiende. ¿Qué esperanza voy a tener en nada? Ni los apoyos a adultos mayores que se extenderán a muchas más personas, según las promesas de Delfina Gómez, lograron sacarlos de su domingo. Quizás estaban más apurados por qué comerían al día siguiente, resolviendo alguna carencia en su vivienda o atendiendo a un pariente enfermo. que no tiene seguridad social ni Seguro Popular, ni Insabi, ni nada. El Edomex ha sido brutalmente abusado por años. Edomex, el espejo de muchas realidades a nivel nacional. Espejo y realidad de la desgracia.