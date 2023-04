La peligrosa carrera por el salario rosa en el Edomex

Aunque le cambien el nombre, la promesa de apoyo gubernamental de dinero en efectivo a los ciudadanos puede ser la apuesta más atractiva para las candidatas aspirantes a gobernadoras, Alejandra del Moral de la alianza Va por el Estado de México, y Delfina Gómez de Morena. Pero al mismo tiempo puede ser la más confusa para los electores. El programa “Salario Rosa” de Alfredo del Mazo que, según datos de las autoridades estatales, ha alcanzado ya a 700 mil mujeres, y que no ha estado exento de polémica, tendrá una especie de extensión sí o sí. ¿Quién querría dejar de percibir un apoyo monetario si su condición económica no ha cambiado para bien? Todo lo contrario. Cerca del 50% de la población mexiquense vive en condición de pobreza y de pobreza extrema, según datos del Coneval. En 2018 el porcentaje era de 41.8. ¿Quién querría no apostar por la mayor cantidad a depositar, así fueran unos pesos más, en su cuenta bancaria a pesar del posible chantaje político?

Alejandra del Moral sugiere aumentarlo de dos mil 400 a tres mil pesos bimestrales y llamarlo “Salario Familiar”. “No solo va a ser rosa, sino que será para toda la familia, mujeres, madres, hombres, jóvenes, adultos mayores, grupos vulnerables, niñas y niños, e incluso mascotas”, dijo la candidata el día que arrancó su campaña en Cuautitlán Izcalli. ¿Mascotas? Sí, mascotas. ¿Y el enfoque de género, señora? ¿Y eso quiere decir que un adulto mayor podría recibir, además de la pensión del programa federal, este también? Por ahora no conocemos más detalles. Mientras, Delfina aludió ya a los programas sociales de AMLO y sin ponerle monto aun, dijo que lo llamaría “Mujeres con bienestar”, asegurando que la propuesta es ampliarlo para mujeres de 18 a 64 años, siendo que hoy el programa del Edomex es para aquellas de 18 a 59, y que lo recibirán mujeres que verdaderamente lo necesitan, sin condicionarlas. ¿Quién da más? Esto solo ha sido el inicio de los 49 días de campaña que tendrán las contendientes. Aventaja en alcance la propuesta de la priísta, ex secretaria de Desarrollo Social de aquel estado. Ofreció carro completo que incluye hasta la mascota. “Caballo que alcanza, gana”, no ha parado de decir durante sus entrevistas. Por cierto, qué raro que no diga “yegua”. ¿Acaso no conoce a la magistral y sonriente Arabela de Don Gato? ¿O será que ella piensa que Arabela es Delfina? Pero lo peligroso no es su falta de sentido feminista o de perspectiva de género, sino que habiendo acostumbrado a los votantes a este tipo de apoyos, y conociendo que la opinión del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha mantenido positiva básicamente por estas dádivas, la carrera suena peligrosa. El propio Coneval advirtió que el Programa de Pensión para el Bienestar estaba cerca de “su punto de quiebre”, ya que por su integración constitucional requerirá de un monto mayor de recursos en los próximos años, además de que por acción de la pirámide poblacional se irán incorporando progresivamente más beneficiarios. ¿Qué matemáticas y qué economía dan para ello? El carro completo de Del Moral podría presionar a Delfina, que aventaja en las encuestas, para extenderlo a otros grupos vulnerables. Y así las promesas de nunca acabar o las promesas incumplibles de siempre.

La lista nominal del Estado de México es de unos doce millones 700 mil, y las mujeres representan el 52%. Los 700 mil que ha alcanzado el programa de del Mazo representan el 10% de la lista nominal. ¿A dónde vamos a parar? Esto es, como otras veces, una imagen previa de lo que nos espera en 2024. Una carrera de poca monta, de caballos y yeguas populacheras, y poco esperanzadora para los que iremos a las urnas a apostar por un mejor futuro.