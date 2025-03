El #8M en tiempos de Sheinbaum

Nunca antes hubo una marcha violeta tan diversa, nunca antes tan numerosa. Nunca antes México tuvo una presidenta. Nunca antes un primer mandatario había firmado un decreto para garantizar en la Constitución la igualdad sustantiva para las mujeres, como lo hizo ella.

Los horarios el sábado se disolvieron, y algunos contingentes llegaron temprano mientras que otros salieron pasando el medio día. Eso solo sirvió para alargar los ríos, las filas en torno al Zócalo, pero no para romperlas. Este 8M, la marcha fue parecida a otras, excepto por el número de participantes que superó a todas las anteriores, la diversidad de ellas que cada año es mayor, y algunas nuevas consignas. La marea violeta con tintes verdes irrumpió las calles del centro. Brillantina y batucadas, cantos y consignas, paliacates y pancartas, mucha indignación y mucha rabia, mucho amor y mucho sol. Pocas horas antes, dentro de Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum había llevado a cabo su propia manifestación, con su gabinete, con su grupo de contención de trescientas mujeres, y con sus propias consignas. Un decálogo, un bastón de mando y copal, como acostumbra Morena para decirse del pueblo.

Que si el establecimiento de efemérides para reconocer a las mujeres en la historia, que si una nueva sala dedicada a ellas en Palacio Nacional, que si millones de cartillas a imprimir en diferentes lenguas, que si 200 Centros de Educación y Cuidado Infantil para las madres trabajadoras. Todo eso y más, y sumado un discurso para exclamar, en voz propia de la mandataria, que no más feminicidios, que no más violencia. Los aplausos no se hicieron esperar.

Las que siguen esperando estaban afuera del recinto de gobierno. Son las madres de víctimas de feminicidio, en plantón y huelga de hambre desde hace tres días. Las que siguen esperando son las más de 200 mil mujeres que marcharon, aquellas que incluyeron en sus gritos el “no llegamos todas”. Faltaron, dijeron, las 839 muertas por feminicidio en 2024. Las que siguen esperando son las que se toparon con la muralla de hierro, que separó tajante una manifestación de otra. Curioso que pidan lo mismo. Las que siguen esperando son las que cargaron con la botarga de Cuauhtémoc Blanco, acusado de intento de violación por su propia media hermana; las que no pudieron contener las lágrimas de sentirse identificadas o de cargar en sus espaldas con la pérdida o la violencia física, psicológica, económica, sexual o patrimonial, en su contra o en contra de alguna otra. Las que siguen esperando son ese 95% de casos no resueltos.

Contrasta una manta detenida por 8 mujeres sobre la plaza del Monumento a la Revolución, que dice “JUFED (Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación) en contra de la reforma judicial porque destruye los logros de las mujeres juzgadoras”, con la inmensa manta que la Secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández, mandó colgar sobre la fachada del hotel Majestic, con la leyenda “El sistema judicial tiene una deuda pendiente con nosotras… que paguen con justicia”.

Contrastan también las doscientos mil mujeres que fuimos por voluntad propia a marchar y a exigir justicia desde los distintos feminismos, con las 350 mil personas que llegaron en autobuses el domingo para celebrar la moratoria de los aranceles, al grito de “no estás sola”.

Contradictorio panorama para las necesidades de las mujeres mexicanas que ya se quedan sin paciencia. Compleja lucha que se topa no solo con las vallas de hierro sino con los propatriarcado acobardados e iracundos. Complejo entendimiento cuando el feminismo institucional ha sido en buena parte de fachada. Y cuando echar la culpa al otro se ha hecho mediocre costumbre en su gobernar. Se extiende el número de mujeres en las calles, porque cada día se entienden más las desigualdades, pero quizás a la vez, porque también una mujer ya es presidenta.