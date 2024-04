Batalla por el control del PAN

Además de la batalla contra la marea guinda de Morena, que amenaza con aniquilar a la oposición en las urnas el próximo 2 de junio, los panistas viven su propia contienda interna. En los pasillos del Partido Acción Nacional (PAN) circulan rumores de que facciones calderonistas se posicionaron estratégicamente en los equipos de los candidatos a la presidencia, Xóchitl Gálvez, y a la jefatura de la Ciudad de México, Santiago Taboada, para no perder control sobre los blanquiazules.



Se dice además que la candidatura de Xóchitl Gálvez se considera ya un caso perdido dentro de la cúpula del PAN, pero es en el war room de la colonia Anzures y en la oficina de campaña de Santiago Taboada donde realmente se siente la tensión. Fuentes cercanas al partido indican que nombres como Maximiliano Cortázar Lara, Germán Martínez Cázares, Margarita Zavala y Josefina Vázquez Mota resuenan en el equipo de apoyo a Gálvez, mientras que Roberto Gil Zuarth se ha hecho cargo de la campaña de Taboada, respaldado por antiguos compañeros como Ernesto Cordero, Javier Lozano y Rafael Giménez.



La influencia de estos grupos se ha intensificado rápidamente para marginar a figuras tales como Marko Cortés, el actual presidente del PAN, quien parece haber perdido influencia para las próximas elecciones, y Santiago Creel, cuya opinión se dice que no es considerada en las decisiones críticas.



Todo indica que la coyuntura actual es vista por Gil Zuarth, Martínez, Lozano, Cortázar, Zavala y otros calderonistas, como Alejandra Sota y ex integrantes de aquel gabinete, como una oportunidad única para consolidar su poder dentro del PAN post elecciones, ya que se anticipa una inminente derrota frente a la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum.



Así, estos políticos, conscientes del significado que conlleva la gestión de los recursos públicos destinados al blanquiazul, viven su propio ajedrez interno. Pero no será cosa sencilla, pues se espera que figuras como Jorge Romero, Francisco García Cabeza de Vaca y Mauricio Vila, junto a otros que consolidaron los nuevos liderazgos dentro del partido durante los últimos doce años, representen un contrapeso significativo.



No obstante, lo que sí es claro es que será una contienda tras otra entre estos actores, pues la ambición de los calderonistas carece tanto de precio como de coherencia política, y se sabe que buscarán por todos los medios acomodarse en la vanguardia de este partido político.



Y si de conflictos hablamos, síganle también la pista a los reacomodos en los liderazgos que se presentan en la entidad que gobierna Delfina Gómez. Por un lado el aspirante al Senado, Enrique Vargas, pierde fuerza entre los municipios gobernados por su partido, situación que aprovechó su ex pupilo Anuar Azar, quien se convirtió en el representante máximo de los panistas, ya que cualquier problema, situación complicada o apoyo territorial, van y recurren a Anuar, mientras que el ex presidente municipal de Huixquilucan tiene a Naucalpan y la zona donde más edificios departamentales hay en la entidad como su zona de control, es decir, muy acotado para el momento que vive el país y el estado. Ya veremos qué más pasa con estos movimientos…





MADRUGUETES



Contaminación, igual a falta de regulación en NL.



En Nuevo León, un desafío de proporciones monumentales se cierne sobre la calidad de vida y el bienestar ambiental de sus habitantes. Las inspecciones, o mejor dicho, la falta de ellas, por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA), han arrojado luz sobre una realidad preocupante.

Bajo la dirección de Hernando Guerrero Cázares, esta entidad ha logrado examinar apenas el 1% de las industrias de competencia federal en el estado y ha dejado un vasto campo de actores industriales sin el debido escrutinio. Esta cifra, revelada por la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León, que lleva Alfonso Martínez Muñoz, es alarmante, especialmente cuando diversos actores han señalado a estas industrias como las principales fuentes de contaminantes.



No es secreto para ningún tabloide que la Refinería de Pemex en Cadereyta ha sido identificada una y otra vez, como la responsable del 94% de las emisiones de dióxido de azufre (SO2) en la región.

Las cifras son contundentes: estudios vinculan la presencia de SO2 en el aire con un incremento del 2.4% en la mortalidad diaria, según el Comité Ecológico Integral. Este gas no solo afecta a los humanos, pues es el causante de padecimientos que van desde dolencias respiratorias hasta trastornos metabólicos; también aporta al deterioro de la vegetación y altera procesos ecológicos fundamentales como la fotosíntesis.

Ante esta situación, la pregunta que surge es ¿cómo es posible que con solo 9 inspectores disponibles en Nuevo León, frente a los 27 de otros estados como Chiapas, Chihuahua y Tamaulipas, se pueda afrontar eficazmente la tarea de regular y supervisar a casi 10,000 empresas? La respuesta es igualmente clara: no se puede. Esta discrepancia en la capacidad de inspección refleja un desbalance crítico que pone en riesgo no solo el medio ambiente, sino también la salud y seguridad de los ciudadanos de Nuevo León. La necesidad de una acción inmediata y contundente por parte de todos los niveles de gobierno y la sociedad es evidente, para asegurar un futuro más saludable y sostenible.



Violencia e impunidad azotan Morelos



La situación en Morelos antes de las elecciones está marcada por una escalada de violencia contra los candidatos del frente opositor, como Jesús Corona, aspirante a la alcaldía de Cuautla, quien además de un atentado, ha sido amenazado directamente con llamadas intimidantes instándolo a retirarse de la contienda.



En medio de este clima tenso, Lucy Meza, aspirante a la gubernatura de Morelos, ha hecho un llamado al Congreso del Estado para que no otorgue licencia al gobernador Cuauhtémoc Blanco, al denunciar su intento de buscar fuero a través de una diputación plurinominal de Morena, lo que podría permitirle evadir responsabilidades en materia de seguridad y corrupción. Esta solicitud es una llamada urgente a la rendición de cuentas y a la justicia en un momento crucial para la democracia en la región.

Estratega política

@LauraPuenteEn