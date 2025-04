El mundo se sacude

Las políticas proteccionistas y coercitivas impuestas por Estados Unidos han ocasionado ya desde caídas históricas en las principales bolsas del mundo, hasta que más de 50 países hayan solicitado negociar con el equipo económico del presidente Trump en busca de mitigar el impacto arancelario a sus economías.

En efecto, impuso el 2 de abril, “Día de la Liberación”, aranceles generales muy elevados sin registro anterior con una tasa efectiva de 27%, incluyendo a naciones socias comerciales clave de Estados Unidos y a otros países, solo por el temor de no ser usados como resquicios legales. Esta decisión ha incidido ya desfavorablemente en la deteriorada situación geopolítica internacional y, aunque posteriormente el presidente Trump haya declarado una tregua de tres meses en los aranceles recíprocos, los mercados siguen nerviosos y a la expectativa. Por ejemplo, la guerra comercial está en pleno entre las principales potencias del mundo, alcanzando ya gravámenes de tres dígitos.

La incertidumbre actual —de momento— ha puesto en pausa muchas decisiones, entre ellas las de inversión, y ha debilitado las alianzas internacionales de ese país. Empero, los efectos de largo plazo son de largo alcance: el cambio no sólo en el orden comercial, sino también mundial, menos cooperativo, como también la consolidación de un bloque asiático, el empuje de los BRICS hacia la desdolarización y el debilitamiento del sistema financiero estadounidense como un centro nodal de la economía global.

Las voces se yerguen cada vez más sobre la guerra económica más grande del siglo, que tiene un claro propósito recaudatorio. Castigar a tal o cual país y proteger al trabajador americano, versus hacer sonar la caja recaudatoria sin molestar al ciudadano americano. Sin embargo, China responde, manifestando que “la paciencia tiene un límite”. Y pudiendo actuar en dos sentidos: devaluación de su moneda, para “abaratar relativamente sus productos” frente al exterior y empezar a vender sus tenencias de bonos estadounidenses, que a la postre elevarán las tasas de interés y encarecerán la deuda, como ya lo ha hecho Japón. Sin olvidar que el país asiático es la gran fábrica del mundo y las drásticas consecuencias que esto traerá para la propia economía estadounidense y mundial.

Tan solo JP Morgan ya elevó en 60% la probabilidad de una recesión económica en la mayor economía del mundo. Estamos viviendo un “shock” para el sistema comercial mundial y conforme se agudiza aumenta también la posibilidad de una recesión mundial. De hecho, incluso antes del anuncio de los aranceles ya había visos claros de desaceleración en Europa y China. Y las disputas comerciales solo han empeorado las perspectivas económicas globales. En este sentido, no escapa la economía mexicana por su fuerte dependencia comercial con Estados Unidos, cuya perspectiva ha caído a un crecimiento muy magro e incluso negativo, este año. México no ha sido castigado con los llamados “aranceles recíprocos”, pero tampoco está a salvo. Aranceles al acero y aluminio de 25% que afectan a productos clave y a todos los productos que no caen dentro de las reglas de origen del T-MEC y autos que no acrediten contenido estadounidense, retroactivo desde abril, cuyo impuesto rondará entre 15% y 16%.

El supuesto sacrificio de “hoy” para una mayor recompensa “mañana”, con la reindustrialización perseguida en Estados Unidos, puede desvanecerse, ya que algunos consideran que se dejará de disponer de los mejores insumos o más baratos y no sólo afectará al nivel de precios, pero también la innovación se verá limitada. Las cadenas de suministro se vuelven así menos eficientes y la productividad disminuye. Es decir, es un escenario donde “todos perdemos” y la imposición arancelaria trasciende puramente a lo comercial-económico. Los diferentes países preparan ya medidas de emergencia; bajas en tasas de interés; y campañas para consumir lo local en la medida de lo posible.

Catedrática de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac México

Email: liturbid@anahuac.mx