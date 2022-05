Trata de médicos: negociando con el gobierno cubano

Bienvenidos médicos cubanos, recibirlos es para México una oportunidad de mostrar otro rostro al mundo, uno distinto al que exhibe la violencia en todo el territorio y con la que son recibidos los hermanos centroamericanos en la frontera sur. Queremos olvidarlo todo y recordar ceremonias de bienvenida que demuestren la generosidad de este país transformado por cuarta ocasión.

El programa buscaría cubrir vacantes en el servicio público de salud, pero ¿será también oportunidad para 500 cubanos el proyecto anunciado por el Presidente? Seríamos muy egoístas al desalentar su llegada, pues olvidamos a alrededor de 12 millones de connacionales que han salido del territorio mexicano encontrando empleo y hogar en otro país.

Sin embargo, la noticia ha alertado a la comunidad de médicos en México, no todos comparten la idea de importar profesionales de la salud para enfrentar un déficit cercano a los 73 mil médicos. Sin embargo, revisando cifras sobre ocupación de los profesionales de la salud, encontramos que el médico mexicano sí tiene trabajo, y mucho, lo que no tiene es certeza, formalidad ni condiciones o pago justo.

Sin embargo, la autoridad mexicana parece convencida de la medida para mejorar el servicio de salud; ya inspirados por este espíritu de hermandad latina, sería bueno hacer algunas recomendaciones a los 500 elegidos que vendrán de Cuba.

Empecemos por el principio, pues en sus maletas no deberán faltar los uniformes, porque aquí el médico compra los suyos, pero si desean usar los que ofrece el instituto, no deberán olvidar traer cinta, ésta será su mejor aliada para pegar los uniformes quirúrgicos que casi siempre se deshacen al jalón de un hilo, nada que la cinta no pueda unir y solucionar. Sigamos hablando del equipaje, pues les será de gran ayuda traer guantes de látex, aquí la familia del paciente a veces ya no puede costearlos y en las zonas rurales, es más frecuente la visita presidencial que el suministro de material a clínicas y centros de salud.

Y si hubiera oportunidad, podrían traer paracetamol cubano, que también se escasea en las zonas más alejadas a las que llegarán a laborar en México, gasas tampoco sobran, que decir de las vendas y ni mencionar instrumental básico de curación y quirúrgico.

Sin embargo la situación podría ser distinta de acuerdo a la comunidad a la que sean enviados, los faltantes podrían ser papel higiénico o incluso electricidad, y ya que hablamos de comunidades, no podemos olvidar advertirles que en algunas, el control lo tienen grupos criminales, entonces, su trabajo no será únicamente mantener vivos a sus pacientes, también será tarea diaria mantenerse con vida, pues aún no olvidamos al doctor Luis Fernando asesinado en Zacatecas durante un traslado en ambulancia el año pasado, también en 2021 fueron asesinadas en Chiapas la doctora Mariana y la doctora Daniela, los tres médicos pasantes en servicio.

La travesía del estudiante de medicina en México no se trata de un programa académico a cubrir y aprobar, es vocación que exige mucho más que el estudio de una ciencia, es dejar de ser Rubén, Elvia, Efrén, Fabiola, Emiliano, para convertirse en “El Doctor”, “La Doctora”, como todos los llamamos cuando acudimos a depositar en sus manos lo único que es realmente nuestro.

Las brigadas cubanas no resolverán el déficit de médicos, y tampoco suponen una oportunidad para los 500 profesionistas que dejarán la isla para enfrentar aquí otras adversidades, un viaje que no les permitirá acariciar el sueño de libertad.

El gobierno mexicano realiza una transacción directa con el gobierno cubano, quien recibirá el pago por el servicio de 500 trabajadores de la salud y retendrá a sus familias en la isla, asegurando así el control político, el que les permite mantener fija y tensa la cadena de la esclavitud.

El momento resulta oportuno para revisar las condiciones en las que los médicos mexicanos, a pesar de todo, nos mantienen vivos, también para reconocer el adeudo del mundo con el pueblo cubano, que estoico soporta el flagelo del olvido.