Los estados de Morena

Los resultados de las elecciones del domingo difícilmente desvelarán sorpresas, el electorado parece convencido de dar su primera oportunidad al partido del Presidente, ni siquiera la situación de las entidades ya convertidas a la 4T inciden en el ánimo de los ciudadanos. Pero, ¿cómo les va a los que ya viven en el bienestar de la Cuarta Transformación?

Vamos del sur al norte, y encontramos a Campeche, gobernado por una figura muy liada con la seriedad y legalidad, pues no repara en violar la ley para seguir su vocación que apunta más al espectáculo y la teatralidad. Continuemos con Tabasco, ahí el gobernador fue requerido como secretario de Gobernación, pero nada de eso importa, porque en Tabasco fluye el bienestar y sobre todo el recurso público con la refinería Olmeca de Dos Bocas.

No corrió la misma suerte Veracruz, pues, ¿qué le dice a usted que en los 3 años y medio del gobierno actual siete periodistas han sido asesinados?, el mandatario veracruzano ya logró colocar a su entidad como la más peligrosa para ejercer el periodismo.

Chiapas históricamente ha lidiado con las cifras más altas en pobreza y rezago; sin embargo, ahora se ha agitado el tema de la contención de inmigrantes centroamericanos que buscan llegar a la frontera norte.

¿Usted recuerda cómo llegó Morena al gobierno de Puebla? El gobernador actual perdió la elección ordinaria, después se desplomó el helicóptero en el que viajaba la gobernadora que lo derrotó, y así murió a tan solo 10 días de asumir el cargo y en las nuevas elecciones, ahora sí ganó Morena.

De Guerrero no me apetece contar la historia de un candidato denunciado por abuso sexual que, al fin de cuentas, se salió con la suya; no se le ungió a él como titular del Ejecutivo, pero sí a su hija.

También Morelos es de Morena, pero no me gusta el futbol y no se puede hablar mucho más del desempeño de su gobernador.

Michoacán arrastra una historia de violencia. La esperanza que ofrecía Morena se diluyó en la sangre que corre por las calles de los que un día fueron pueblos mágicos.

La magia de la transformación alcanzó a Tlaxcala que, de diciembre de 2021 a marzo de 2022 modificó sus cifras en percepción de inseguridad, pues pasó del 49.1 al 56.7. Desde luego que la Ciudad de México es el orgullo de la 4T, ahí no hay negligencia que cobre las suficientes vidas para reconocer una falla.

Nayarit es de Morena o la Morena de Nayarit, y eso lo ha convertido en uno de los destinos favoritos del líder de la 4T, que en promedio visita el estado cinco veces al año. Colima no ha corrido con la misma suerte, pese a compartir características demográficas, sociales y por lo tanto retos.

En Zacatecas no pasaron seis meses para que el gobierno morenista se colocara como el segundo peor calificado y regaló a los ciudadanos la noticia de habitar el estado más violento de México, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Antes de que Sinaloa fuera ungido con las aguas del bienestar, en Culiacán la 4T perdió su primera batalla contra el crimen organizado. Por cierto, fue el secretario de Seguridad quien reconoció que tuvieron que liberar al hijo del narcotraficante por presión y amenaza de los delincuentes. Y él mismo, más tarde se convirtió en gobernador de Sonora. ¿cuáles fueron sus méritos?

Llegamos a las Bajas, y qué mejor referencia que el famosísimo gobernador de Baja California, que no dudó en atropellar la ley para intentar prolongar su mandato.

Los talentos de los gobernadores de Morena no están en duda, todos brillan, y los candidatos de esta jornada no han tenido que poner a prueba capacidad alguna, es su líder quien todas las mañanas y con sus programas lleva a cuestas sus candidaturas, que el próximo domingo estarían ganando por lo menos 4 entidades más.