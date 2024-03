Ven patadas bajo la mesa entre dirigencia de MC y Jalisco

Donde no andan muy contentos que digamos, nos platican, es en Movimiento Ciudadano (MC) de Jalisco, luego de que la candidatura de Alberto Esquer Gutiérrez (MC) como primera fórmula para el Senado fue tumbada por el INE. Nos indican que al interior del emecismo jalisciense esto se interpretó como una revancha por parte del dirigente naranja, Dante Delgado Rannauro, contra el alfarismo que ha tomado distancia del candidato presidencial fosfo-fosfo, Jorge Álvarez Máynez (MC), y es que no se explican por qué si hubo dos advertencias del INE sobre la recomposición de las fórmulas para cumplir con la paridad de género, simplemente el partido lo dejó pasar, y ahora don Alberto está impedido de hacer campaña mientras el caso se resuelve en tribunales. ¡Zas!

Sin resultados... busca reelección

El que se hace de “la vista gorda”, y más en época electoral en Michoacán, nos cuentan, es el alcalde de Pátzcuaro, Julio Arreola Vázquez (PRI), quien busca la reelección. Nos explican que dicho Pueblo Mágico está sumido en una crisis de inseguridad, al grado que han pasado por la dirección de Seguridad Pública cuatro titulares, de los cuales tres son señalados por presuntos nexos con grupos criminales. No dicen que tras el asesinato de la comisaria regional de la Guardia Civil y dos de sus escoltas hace unos días, don Julio “se lavó las manos” y aseguró que “no es de su incumbencia (…), es un asunto del estado y la Federación, no del municipio”. Bien dicen que “no hay peor ciego que el que no quiere ver”.

Líder panista de Sinaloa presume “carisma”

La que dejó varias inconformidades en Sinaloa, nos comparten, fue la dirigente del PAN, Roxana Rubio Valdez, pues encabeza la lista de candidatos a diputados locales por la vía plurinominal, además de que en la segunda posición está el tesorero panista, Jorge González Flores. Lo que más molestó a los blanquiazules, nos detallan, es que al pedirle explicaciones, doña Roxana aseguró que cumplió con los procesos internos y atribuyó “a su carisma” el estar en ese lugar, a pesar de que varios le reprochan que su partido se encuentra estancado y sin grandes logros como ella presume, por lo que ahora deberá “remar a contracorriente”. ¡Zas!