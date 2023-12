Un amparo para disfrutar la Navidad

Desde Durango, nos cuentan que ha cobrado fuerza eso de que “el miedo no anda en burro”, porque varios lo andan practicando, y entre ellos destaca el exgobernador José Rosas Aispuro (PAN), quien se anda cuidando las espaldas hasta donde puede. Nos detallan que don José aplicó la de “más vale prevenir que lamentar” y promovió un amparo ante la posibilidad de que en los próximos días pudiera ser detenido por presuntos malos manejos durante su administración, particularmente por un asunto relacionado con la Universidad Juárez del Estado, por lo que mejor toma medidas para pasar una Navidad tranquilo y sin preocuparse de cuestiones judiciales. ¿Será que siente que le respiran en la nuca?

Alcaldías, negocio familiar en Sonora

Como si fuera monarquía, nos cuentan que en Sonora el alcalde de San Luis Río Colorado, Santos González Yescas (Morena), a pocos meses de terminar su mandato por reelección, busca perpetuarse en el poder a través de su hijo Manuel Alejandro, actual titular de la Agencia Fiscal del Estado en ese municipio, y en caso de ganar, podría ejercer hasta dos trienios consecutivos. Nos indican que la regidora morenista Rebeca Ching Hurtado “quiso tomar el toro por los cuernos” y le recordó a don Santos los estatutos de Morena, en los que se prohíbe heredar los cargos, pero parece que hará “como que la virgen le habla”, y no es el único caso en Sonora, pues en Agua Prieta, Peñasco y La Colorada hay familias enquistadas en el poder. “Mal de muchos…”

La disputa al Senado en Chihuahua

En Chihuahua, nos dicen, el que no entiende eso de “uno pone y Dios dispone” es el ahora exdelegado federal de Bienestar, Juan Carlos Loera de la Rosa (Morena), pues anda “con sonrisa de lado a lado” presumiendo que le gustaría hacer fórmula para el Senado junto a la diputada federal Andrea Chávez Treviño (Morena). Sin embargo, nos indican, no todo será “miel sobre hojuelas” para don Juan Carlos, pues en esa carrera también está Rafael Espino de la Peña (Morena) y Armando Cabada Alvídrez (Morena), mientras la competencia para doña Andrea es con las legisladoras Susana Prieto Terrazas (Morena) y Rosana Díaz Reyes (Morena) y la pelea no se ve nada fácil. ¿Será que los morenistas tengan los dados cargados?