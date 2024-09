Teme David Monreal que las protestas le opaquen su “gran día”

El que anda “con el Jesús en la boca” en Zacatecas, nos platican, es el gobernador David Monreal Ávila (Morena) por el temor de que alguna manifestación opaque este domingo su mensaje por el Tercer Informe de Gobierno que ha planeado “con tanta dedicación”, luego de que activistas del Movimiento Feminista hicieron pintas en la gigantesca Paloma de la Paz que está afuera del Palacio de Convenciones, donde será el festín, y escribieron las leyendas: “8M no se olvida”, “Estado opresor” y “En Zacatecas no hay paz”. Nos indican que, por precaución, reforzaron los filtros de los invitados especiales, pues no sea que se les “vaya a colar”, otra vez, la madre buscadora que hace poco le fue a gritar a don David en un evento de seguridad. Dime de qué presumes…

Multa de risa para alcalde

Lo que fue considerada una burla en Guanajuato, nos cuentan, fue la sanción del Tribunal Estatal Electoral al alcalde de la capital, Alejandro Navarro Saldaña (PAN), por incurrir en uso indebido de recursos públicos al haber promocionado en redes sociales, antes de la campaña electoral, a su esposa Samantha Smith Gutiérrez (PAN), actual alcaldesa electa. Nos señalan que don Alejandro deberá pagar la ridícula suma de ¡2 mil 593.50 pesos! a la Secretaría de Finanzas del Estado, lo que es menos que “quitarle un pelo al gato”, pero además el Tribunal no se ha tomado la molestia de notificarlo. ¡Así, pues cómo!

Con el sombrero bien puesto

El que no comenzó la Legislatura de la mejor manera en Yucatán, nos comentan, es el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local, Wilmer Monforte Marfil, pues sus detractores se dieron vuelo criticándolo, ya que en la ceremonia de protesta y en los honores a la Bandera no se quitó su clásico sombrero de ranchero de Tizimín. Nos explican que don Wilmer es hombre de campo y no se le da mucho eso de los menesteres de la política, por lo que pasó por alto los protocolos y su bancada, a pesar de que se dio cuenta de la pifia, prefirieron “hacerse de la vista gorda”, porque saben que es de los hombres de más confianza del gobernador electo Joaquín Díaz Mena (Morena). ¡Qué tal!