Se la ponen “en charola de plata” a Morena en tierra de AMLO

Los que traen un tremendo enredo en Tabasco, nos cuentan, son los partidos de oposición, pues “no dan una” para la próxima elección. Nos explican que a nivel nacional PRI, PRD y PAN van juntos para las senadurías y las seis diputaciones federales, pero a la gubernatura sólo priistas y panistas construyeron una candidatura común con Lorena Beaurregard de los Santos (PRI), mientras el sol azteca va con Juan Manuel Fócil Pérez, por lo que los candidatos federales andan por su lado, los estatales por el suyo e, incluso, promoviendo sólo a su partido de origen, mientras Morena avanza “en caballo de hacienda”, perfilado a llevarse “carro completo”. Bien dicen que “nadie sabe para quién trabaja”. ¡Auch!

Pasado no tan enterrado

Nos platican que en el Congreso de Zacatecas “los reflectores” se han enfocado en las investigaciones penales contra el exgobernador Miguel Alonso Reyes (PRI), quien figura en la lista de plurinominales del tricolor a diputado federal. Nos explican que los diputados morenistas revivieron el caso en la comparecencia del nuevo fiscal, Cristian Camacho Osnaya, esta semana, cuando reveló que de cinco carpetas de investigación que hay en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, tres fueron desechadas entre 2018 a 2021 y dos están en trámite, de las cuales una es por el delito de enriquecimiento ilícito y enfatizó que “no será tapadera de nadie”. ¡Zas!

En alerta ante usurpadores

Los que “se pusieron a las vivas” en Sinaloa, nos comentan, son los integrantes de la comunidad indígena mayo-yoreme (con presencia en seis municipios), pues aprendieron que varios políticos se quieren “aprovechar de su nobleza” y hacerse pasar como uno de ellos para usurpar una candidatura que les toca. Nos detallan que el presidente del Consejo Supremo de los Cobanaros (gobernadores), Librado Bacasehua Elenes, optó por instruir a los líderes de cada centro ceremonial para que no extiendan cartas de identidad a personas que no vivan en su comunidad o que no hablen su lengua, pues los vivales son de todos los partidos, que les “ofrecen las perlas de la Virgen”. ¡Mucho ojo!