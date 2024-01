Se enfila Michoacán contra negocio ilegal de medicamentos

Nos comparten que, luego de que EL UNIVERSAL dio a conocer una investigación de que en Michoacán grupos de la delincuencia organizada controlan la distribución y venta de medicinas y aplica un impuesto, autoridades del estado “se pusieron las pilas” y ya están en el tema. Nos relatan que en el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla (Morena) el hecho llamó la atención, pues no lo tenían en el radar, porque la Fiscalía estatal, hasta ayer, había señalado que no tenía denuncias. Lo bueno es que ya le entran a profundidad al caso para que no siga creciendo este tipo de hechos que dañan la economía y la imagen de la entidad. ¡Qué tal!

Obra sexenal... para tabasqueños

Desde Zacatecas, nos platican que “se agitaron las aguas” al darse a conocer el reciente fallo de la licitación de la megaobra sexenal del gobierno de David Monreal Ávila (Morena): la construcción de un segundo piso vehicular sobre el bulevar principal, que tendrá un costo de 3 mil 600 millones de pesos. Nos detallan que aparte de las quejas que ya había de la oposición por el precio “carísimo de París” de la obra (pues cada kilómetro costará más mil millones de pesos), ahora los constructores locales alzaron la voz al enterarse de que la ganadora es una empresa de origen tabasqueño, por lo que exigen a don David transparencia y que de mínimo los subcontratos de mano de obra y proveeduría sean para los zacatecanos. ¡Zas!

Morenistas, sin idea en seguridad

Donde se prendieron las alertas, nos cuentan, es en Yucatán entre empresarios y organizaciones civiles, pues un tema prioritario para las próximas elecciones es la seguridad. Sin embargo, nos explican, los morenistas y su candidato Joaquín Díaz Mena andan difundiendo que, de ganar la elección, darán “un golpe de timón” a la estrategia que ha implementado por 17 años el comandante Luis Felipe Saidén Ojeda, en la Secretaría de Seguridad, para dar paso a un mando que se designe desde el centro del país, lo cual no fue bien visto, pues la sociedad yucateca se jacta “de sacar 10” en ese rubro, pero ocasionó que varios liderazgos se acercaran con el abanderado panista Renán Barrera Concha para manifestarle su apoyo en tanto les garantice mantener el rumbo en seguridad. ¡Bomba!