Priistas mantienen en la mira a Javier Corral

El que va de “Guatemala a Guatepeor” en Chihuahua, nos cuentan, es el exgobernador y expanista Javier Corral Jurado (Morena), pues ahora buscan inhabilitarlo políticamente por los procesos jurídicos que tiene en su contra. Nos detallan que el diputado federal Omar Bazán Flores (PRI) “lo tiene en la mira” y no es de ahora, pues hace más de dos años presentó y promovió una de las denuncias ante la Secretaría de la Función Pública por enriquecimiento ilícito y ahora busca que don Javier sea inhabilitado por las autoridades correspondientes y no llegue a su escaño, mientras don Javier espera paciente en su librería. ¿Será que siente la soga cada vez más apretada?

Durango se cuadra al IMSS-Bienestar

Donde querían tener un secreto “bien guardado” es en Durango, pero como “no hay pecho que sea bodega”, nos comentan que personal sindical de la Secretaría de Salud del estado asegura que será la próxima semana cuando el gobierno de Esteban Villegas Villarreal (PRI) confirme su adhesión al IMSS-Bienestar. Nos indican que don Esteban no dice ni sí, ni no, pero todo apunta para que sea un hecho que se dé la tan ansiada firma, con el fin de mostrar unidad con el próximo gobierno federal y aunque aún no se tiene la fecha, seguro será “con bombo y platillos”. ¡Qué tal!

Acaban con traidores en Ahome

El que retomó su cargo “con la guadaña afilada” en Sinaloa, nos cuentan, fue el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros (Morena), tras conseguir la reelección y se fue en contra de los “que le hicieron al judas” en el pasado proceso electoral. Nos relatan que don Gerardo apenas si ganó las votaciones en su municipio y “de buena fuente” supo que una decena de sus colaboradores apoyaron al candidato de oposición, José Domingo Vázquez Márquez (PRI-PAN-PRD- PS). Lo peor es que al final sumaron 30 los traidores, por lo que lo primero que hizo fue una limpia, pues don Gerardo quiere estar limpio y va con la mira puesta en la candidatura a gobernador. ¡Zas!