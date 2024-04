Preocupan “bares del Bienestar” de autoridades morenistas

Desde Hidalgo, nos cuentan que los bares se han convertido en un problema para los habitantes en Mixquiahuala, pero lo peor es que son propiedad de las mismas autoridades, sin que nadie les ponga orden. Nos relatan que hace unos días hubo una balacera en uno de estos lugares, el cual es propiedad del mismísimo alcalde morenista Yonattan Álvarez Cruz y es conocido en la zona como “El bar del Bienestar”, porque es donde los jóvenes gastan sus becas, y hay otro denominado Las Cabañas, donde también seguido hay problemas y es propiedad del exdiputado petista Miguel Ángel Peña Sánchez, quien va por la alcaldía. ¡Ni a quién irle!

Jóvenes no son prioridad en BCS

Desde Baja California Sur nos comentan que los padres de deportistas están fúricos contra el gobernador Víctor Castro Cosío (Morena) y el director del Instituto Sudcaliforniano del Deporte, Noé Fiol Verduzco, por la falta de interés en los jóvenes. Nos indican que los familiares denunciaron que por no comprarles boletos de avión hicieron una travesía de 36 horas en barco y autobús para participar en una competencia en Monterrey, a la que los chicos llegaron sin dormir directo a las contiendas. Además, en otro evento, en Tijuana, no contemplaron suficientes autobuses y los mandaron todos amontonados, y aunque don Víctor justifica los recortes al gasto diciendo que “hay prioridades”, muchos se preguntan cuáles son, pues está claro que el deporte y la juventud no figuran. ¡Auch!

Rebelde “juventud priista” de Sinaloa

Al que se le juntó “la lavada con la planchada” en Sinaloa, nos comentan, es al PRI, pues en plena travesía electoral le surgieron movimientos de rebeldía y amotinamiento del sector juvenil, que se siente desplazado y denuncia el amiguismo y compadrazgos para las candidaturas a las alcaldías, diputaciones locales y regidurías. Nos relatan que en plena reunión con miembros del comité estatal, que dirige Paola Iveth Gárate Valenzuela, el coordinador de Organización de Redes de Jóvenes, Manuel García Gurrola, les arrebató la palabra para denunciar la forma en que son tratados, que sólo forman parte de un relleno y que no dan espacio a los jóvenes. Sin embargo, los “malpensados” aseguran que todo fue “plan con maña” porque el tricolor está por definir las candidaturas y buscan presionar más a doña Paola Iveth. ¡Qué armonía!