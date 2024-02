Por imagen, le corrigen “la plana” a gobernadora

A la que “le corrigieron la plana (o más bien el post)” en Colima, nos platican, fue a la gobernadora Indira Vizcaíno Silva (Morena). Nos relatan que al abordar en sus redes sociales el caso de la mujer que fue localizada en la cisterna de una fábrica de hielo en la capital, donde permaneció casi una semana encerrada contra su voluntad, doña Indira informó “muy quitada de la pena” que se trató de una privación ilegal de la libertad, pero sus asesores entraron al quite para recomendarle que modificara la publicación y evitar usar “ese feo término” de “privación ilegal de la libertad”, pues la imagen del estado en seguridad no es la mejor, y “de volada la mandataria estatal se limitó a decir que la mujer “fue rescatada”, ni más ni menos. ¡El horno no está para bollos!

Ni con zancadilla logra adeptos

Desde Baja California Sur nos comentan que el diputado local Christian Agúndez Gómez (PT) está haciendo “su mejor luchita” para hacerse de la candidatura a la alcaldía de Los Cabos que también quiere el actual alcalde Óscar Leggs Castro (PT). Sin embargo, nos indican, don Christian es el que más zancadillas está cometiendo, pues hace unos días visitó una de las colonias que no cuenta con red de agua potable, donde don Óscar prometió que estaría en diciembre, pero don Christian, en modo influencer, evidenció que estaban las tomas sin una gota, al tiempo que exclamó “¡mi primera chamba!”, aunque en Morena se asegura que ni así le arrebatará la reelección a don Óscar. ¡Zas!

Sale de Morena echando pestes

El que “salió echando pestes” de Morena en Yucatán, nos comparten, fue el diputado local Rafael Echazarreta Torres, quien hace unos días renunció al partido y anticipó que pondrá en marcha una campaña para pedir el voto contra el candidato a la gubernatura, Joaquín Huacho Díaz Mena (Morena). Nos indican que a don Rafael no le gustó que don Huacho insinuara que él era patrocinador de la inconformidad en su contra, por lo que “muy ofendido” acusó a Díaz Mena de “dinamitar el trabajo de Morena en el estado al imponer a figuras como Rommel Pacheco y otros chapulines” y anunció que encabezará el movimiento “Voto Anti-Huacho”. Bien dicen que “para que la cuña apriete, debe ser del mismo palo”; ¡Bomba!