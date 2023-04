Patricia Armendáriz pone como “lazo de cochino” a lacandones

A la que balconearon “bien y bonito” en Chiapas, nos platican, fue a la diputada federal Patricia Armendáriz Guerra (Morena), quien aspira a la candidatura guinda para gobernador. Nos detallan que en un audio filtrado en redes sociales, doña Patricia pone “como lazo de cochino” (y sí) a un grupo de comuneros lacandones, con harto insulto y golpes en la mesa, reprochándoles que es la tercera reunión y no le han llevado proyectos para ser autosuficientes: “o me presentan programas de desarrollo para ustedes, o se van a ir a la ch…”; aparte les echa en cara que ella está pagando todo, que todo sale de su bolsillo, hasta un abogado que no ha hecho nada y tras un largo regaño se despidió diciéndoles: “estoy aquí para apoyarlos, que les quede claro”. ¡Quién los quiere, condenadotes!

La dirigencia priista incómoda

Donde se están poniendo las cosas “color hormiga”, nos comentan, es en el PRI de Yucatán, pues un grupo de militantes elaboraron un documento donde solicitan la salida de su líder estatal, Francisco Torres Rivas, pues lo acusan de no haber hecho nada por el partido y en cambio buscar amarrar una alianza hasta con “el mismísimo enemigo”. Nos indican que el periodo de cuatro años de don Francisco vence en junio próximo, pero desde hace un tiempo lo único que ha crecido en su partido es la inconformidad de los militantes con su desempeño y aunque ha reiterado que no se va a ir antes de que termine su encargo, varios tienen la puerta muy abierta para cuando el dirigente quiera cruzarla. ¡Qué tal!

Reciclan afiches de 2022

Desde Aguascalientes, nos comparten que los organizadores de la Feria Nacional de San Marcos tuvieron un resbalón que fue criticado en redes sociales. Nos indican que varios visitantes se percataron de que, en las torres de vigilancia de la Policía Estatal de la parte central del recinto, se colocaron afiches utilizados en 2022, lo que los dejó a varios “sacados de onda”, pues metros más adelante se encuentra la publicidad de este año con los datos correctos, por lo que llamaron al secretario de Seguridad del estado, Manuel Alonso García, y al titular de patronato de la feria, José Ángel González Serna, a checar esos detallitos o ¿será que no alcanzaron los letreros?