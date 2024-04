Oposición en Chiapas, sin muchas ganas

Desde Chiapas nos comparten que las candidatas a la gubernatura, Olga Luz Espinosa, de la coalición PRI, PAN y PRD, y Karla Irasema Muñoz, de MC, parece que hacen lo posible por dejarle “vía libre” al abanderado de Morena, Eduardo Ramírez Aguilar. Nos recuerdan que don Eduardo arrancó desde el primer día de campaña, mientras doña Olga y doña Karla Irasema lo hicieron después sin “muchas ganitas”, y no tienen mítines contundentes y a veces no hay ni mítines, por lo que no han faltado los “mal pensados” que aseguran que sólo le están “tapando el ojo al macho” y, por qué no, hasta pensando en ser funcionarias estatales muy pronto. ¡Zas!

Morenista apoyando a panistas

El que trae a todos de cabeza en Yucatán, nos platican, es el exdirigente de Morena y candidato a diputado local por el 8 Distrito, Bayardo Ojeda Marrufo (Morena), pues el movimiento Unidos por un país mejor que lo respaldaba en su candidatura, lo expulsó, luego de que públicamente anunció que apoyará las campañas de los panistas a la gubernatura de Renán Barrera Concha y en la alcaldía de Mérida de Cecilia Patrón Laviada. Sin embargo, nos dicen que don Bayardo asegura que apoya la candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum (Morena), pero que sólo rompe con los candidatos locales, quienes dijo: “Son el grupo de expriistas que por 11 años saquearon Yucatán”. ¡Vaya enredo!

Tropieza alianza del PRI, PAN y PRD

En Nuevo León nos cuentan que finalmente quedó acordada la fecha para el debate de candidato al Senado, para el próximo 11 de mayo. Nos detallan que hasta ahora han confirmado su asistencia los abanderados de la alianza Morena, PT y PVEM, Waldo Fernández González y Judith Díaz Delgado; los de MC, Luis Donaldo Colosio Riojas y Martha Herrera González, pero los que no han estado muy claros son los de la coalición PRI, PAN y PRD, la priista Karina Barrón Perales y el panista Fernando Margáin Sada, pues pegó en la campaña el ajuste en la fórmula en el que don Fernando entró al relevo en lugar de Juan Carlos Ruiz García (PAN), quien se bajó de la contienda. ¡Ups!