“Muy a la fuerza” Francisco Garduño va a Ciudad Juárez

Nos platican que en Chihuahua el que iba más “a la fuerza que de ganas” al arranque del operativo para reducir el número de migrantes que llegan a Ciudad Juárez y se entregan en la puerta 36, fue el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez. Nos relatan que don Francisco andaba “de malitas”, sin querer hablar con los medios y peor que, para su mala suerte, no había migrantes en la zona, pues con el reforzamiento de la seguridad por los agentes de la Guardia Nacional de Texas, los extranjeros ahora buscan otros puntos de acceso, lo cual no le dijeron a don Francisco. “Dalai, don Francisco”, que de todas maneras tiene que ir.

Cuestionan a dirigente morenista

Desde Veracruz, nos cuentan que no cayó muy bien en los morenistas el protagonismo de su dirigente estatal, Esteban Ramírez Zepeta, quien difundió fotos suyas en el inicio de campaña, sin su candidata Rocío Nahle García (Morena) y, “para colmo”, la dejó sola cuando fue increpada a gritos en el café La Parroquia. Nos explican que en el morenismo local “el horno no está para bollos”, pues por un lado están los inconformes con la candidatura de doña Rocío por ser zacatecana y que la impusieron “con calzador” y, por otro, están los que la apoyan, pero traen “bajo la lupa” a don Esteban con detalles así, por lo que le recuerdan que es tiempo de campañas y no de andar sólo de juerga. ¡Zas!

Saca provecho de la música banda

El que “le sacó jugo” en Sinaloa a la polémica de hoteleros contra la música de banda, nos comentan, fue el exalcalde de Culiacán y aspirante del PT al Senado, Jesús Estrada Ferreiro, pues en los sitios que visitó “casualmente” aparecía una banda y, con los acordes, sacó “sus mejores pasos” de baile y hasta intentó tocar alguno de los instrumentos (aunque desafinado). Sin embargo, nos indican que a sus detractores “no les hizo mucha gracia”, pues criticaron su “oportunismo” y, aunque saben que don Jesús “lleva la música por dentro”, aseguraron que “moverse no es bailar”. ¡Tan, tan!