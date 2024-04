Morenistas se quedan con arsenal, ¿los frenará el llamado de Claudia?

Donde “se quedaron con las resorteras cargadas”, nos platican, es en Morena Veracruz, pues “apenitas si llegó en la raya” el mensaje de la candidata presidencial morenista Claudia Sheinbaum Pardo de “con los hijos no”, para no involucrar a los niños ni hijos de contendientes en las elecciones. Sin embargo, nos detallan que en correos electrónicos anónimos vinculados a grupos morenistas han circulado imágenes contra uno de los hijos del candidato del PRI-PAN-PRD, José Francisco Yunes Zorrilla (PRI), y hasta de la novia del joven, por lo que más de un morenista sugirió que peticiones como las de doña Claudia las deberían de mandar a los correos personales de los candidatos y líderes morenistas para que quede asentado y no sólo sean exhortos al aire. ¡Zas!

Nueva titular de Educación de Zacatecas, “a escombrar el salón”

Desde Zacatecas, nos cuentan que a un mes de la renuncia de Maribel Villalpando como titular de Educación estatal para contender por una diputación local, el gobernador David Monreal Ávila (Morena) optó por designar a Maricarmen Salinas Flores como su reemplazo. Sin embargo, nos explican que su nombramiento pudo ser un premio de consolación para doña Maricarmen, pues es muy cercana al senador Ricardo Monreal (Morena), e inicialmente anduvo entusiasmada con ser candidata a senadora, pero no le salió la ecuación, aunque ahora tendrá que demostrar sus dotes de contadora pública y rendir buenas cuentas en su nuevo encargo, porque, al parecer, doña Maribel le dejó varios pendientes, entre esos uno con el Congreso local y ahora sí tendrá que hacer sumas, restas o hasta divisiones. ¡Qué tal!

Candidatura “con calzador”

La que está “más que aferrada” en Colima, nos comparten, es la diputada local con licencia, Viridiana Valencia Vargas (Morena), a ser la candidata a la alcaldía de la capital, pese a tener todo en contra. Nos detallan que doña Viridiana está en ciernes, pues no ha logrado acreditar su residencia de más de tres años en la capital, debido a que en la elección de 2021, cuando contendió para el Congreso local, se registró y votó en Tecomán y ahora eso le está causando problemas y aunque es muy cercana a la gobernadora Indira Vizcaino Silva (Morena), eso no le ha ayudado de mucho, pues llevó el asunto ante tribunales, donde hasta ahora las resoluciones no le favorecen. ¡Auch!