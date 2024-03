Feministas no cesan con protestas por represión policiaca

Al que no se le ve en eventos públicos en Zacatecas desde el 8M, nos platican, es al goberna dor David Monreal Ávila (Morena) y la inauguración del Festival Cultural de la Paz en Zacatecas 2024 no fue la excepción. Sin embargo, ni así se salvó de que esta festividad quedara marcada por dos manifestaciones más contra la represión policiaca. La primera fue una protesta en el extemplo de San Agustín, cuando las feministas se colaron de manera discreta y en pleno acto inaugural levantaron ocho cartulinas con la frase: “Estado terrorista”. El segundo trago amargo para don David fue que en el concierto de arranque del festival, y ante miles de asistentes en Plaza de Armas, la cantante puertorriqueña Kany García dio su respaldo al movimiento feminista y prometió acompañarlas en la marcha del 8M 2025. ¡Ya no sienten lo duro, sino lo tupido!

Bajan “aliados” a candidata

A la que dejaron “vestida y alborotada” en Hidalgo, nos cuentan, es a la alcaldesa con licencia de Ixmiquilpan, Araceli Beltrán Contreras (Morena), quien ya se veía como candidata a diputada federal por la alianza Sigamos Haciendo Historia y fue bajada por el Consejo local del Instituto Nacional Electoral (INE). Sin embargo, nos indican que el “jalón” vino de su misma trinchera, pues fue el PVEM, uno de los aliados morenistas, el que impugnó su designación, bajo el argumento de que la alcaldesa no era su militante y ese lugar le correspondía a uno de los suyos, según los acuerdos y que doña Araceli fue impuesta de manera ilegal. ¡Con esos amigos, para qué quieren enemigos!

Señalan a alcaldesa suplente

La que quiere “aprovechar el momento” en Chihuahua, nos dicen, es Edith Escárcega (PT), alcaldesa suplente de Nuevo Casas Grandes, quien, “ya entrada en gastos”, va por la reelección. Nos recuerdan que doña Edith encabeza el ayuntamiento desde noviembre de 2023, cuando la entonces alcaldesa Cynthia Ceballos Delgado (del PT y hermanastra de doña Edith) fue detenida por supuestos actos de corrupción, pero al parecer “la cosa no mejoró mucho”, pues desde su registro ante el órgano electoral como abanderada de Morena-PT, doña Edith ha sido señalada de presuntos malos manejos en la construcción de unos baños para personas de escasos recursos. ¿Será que van de Guatemala a guatepeor?