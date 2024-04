Excandidato de MC a gobernador ahora es muy morenista

Al que tundieron con críticas en Colima, nos platican, es al excandidato de Movimiento Ciudadano a gobernador (2021), Leoncio Morán Sánchez, quien ahora busca una curul federal de la mano, ¡de Morena! Nos explican que, tras años de ser el mandamás del partido naranja en el estado, fue perdiendo poder y brincó con los morenistas, lo cual fue considerado como una incongruencia, pues apenas en la campaña de hace tres años fue el principal detractor de la actual gobernadora Indira Vizcaíno Silva (Morena), a quien llegó a llamar PRIndira; hoy, prácticamente “se le pone de tapete” e incluso don Leoncio dice que “ella, inteligentemente, nunca contestó a sus provocaciones en aquella contienda”. ¡Vueltas que da la vida!

Líder del PRI acomoda a su esposa

Los que se quedaron con “el ojo cuadrado” en Veracruz, nos cuentan, son los priistas, pues no les cayó nada bien la lista de candidaturas plurinominales a las diputaciones locales. Nos detallan que, en la primera posición, apareció Héctor Yunes Landa (PRI), exfuncionario estatal, exdiputado federal, exsenador, excandidato perdedor a la gubernatura (o sea ex de todo), pero lo que más indignó fue que en la segunda posición de la fórmula quedó Ana Rosa Valdés Salazar, la esposa del actual dirigente estatal tricolor, Adolfo Ramírez Arana, “ni más, ni menos”, por lo que más de uno se preguntó, ¿acaso no había nuevos perfiles o caras frescas?, aunque otros dicen que “el que parte y comparte, se queda con la mejor parte”. ¡Arre!

¿“Mano negra” en Morelia?

El que está “que no lo calienta ni el sol” en Michoacán, nos comentan, es el diputado local con licencia Juan Carlos Barragán Vélez (Morena), pues a la hora del reparto le tocó “las de perder”, ya que no consiguió una sola posición en la planilla de la 4T que jugará por el ayuntamiento de Morelia, donde había apostado sus fichas. Don Juan Carlos, exfuncionario de la administración de Silvano Aureoles Conejo (PRD), nos dicen, no era “muy bien visto” por algunos morenistas a pesar de que va por la reelección de su curul, pero algunos aseveran que “anda enchilado” haciendo campaña negra en la capital michoacana. ¡Qué intrigosos!