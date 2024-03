Exalcalde y su esposa se apropian de candidatura indígena

El que “sacó el colmillo muy retorcido” en Hidalgo, nos platican, fue el exdirigente del Comité Ejecutivo Estatal del PAN y exalcalde de Tezontepec de Aldama, Asael Hernández Cerón, pues se quedó con la candidatura que correspondía a la acción afirmativa indígena y puso de suplente a su esposa Margery Rivera Núñez. Como era de esperarse, nos indican, la postulación generó fuertes críticas y más porque los panistas argumentaron que don Asael “ha trabajado mucho por las comunidades indígenas, por lo cual se lo merece” y refieren que la comunidad de Nicolás Flores fue la que le otorgó el reconocimiento de “persona indígena”, a pesar de que don Asael nació a casi 100 kilómetros de ahí, nunca ha vivido en ese lugar y hasta algunos dudan que lo conozca. ¡Zas!

Chistes de poca gracia

El que no tomó muy en serio eso de la seguridad electoral en Sinaloa, nos comentan, fue el candidato al Senado por la alianza PAN, PRD y PRI, Eduardo Ortiz Hernández, de Acción Nacional, pues cuando se le preguntó si solicitaría protección, respondió que “va a solicitar escoltas sólo por ocioso”, lo que no causó nada de gracia a varios. Nos indican que al percatarse que “metió la pata”, don Eduardo intentó enmendar, asegurando que con ello va a poner a prueba la efectividad de la seguridad que les brinda el gobierno federal, pero no se borró el incómodo momento que, a decir de varios, le costará varios votos “por andar de chistosito”. ¡Auch!

¡Un mundo nos vigila! en BCS

Desde Baja California Sur nos comparten que a varios intelectuales casi “les da el tramafat”, luego de que el Instituto Estatal de Radio y Televisión, dirigido por Juan Cuauhtémoc Murillo (Morena), incluyó programas sobre asuntos paranormales. Nos detallan que en uno de los programas se habla de “castas extraterrestres”, “pleyadianos” (una supuesta civilización extraterrestre) y “reptilianos”, y en otro que está por estrenarse hablarán sobre ovnis y enigmas, eso sí, dicen que sustentados en “investigaciones serias”, lo que generó que varios urgieran al defensor de las audiencias del canal y al Consejo Ciudadano del medio a recomendar otro tipo de contenido, que abone al debate democrático y darle prioridad a temas relevantes, como lo marca la ley. ¡Los marcianos llegaron ya!