Espectaculares azul-naranja en Guadalajara

Desde Jalisco nos cuentan que el corazón panista aún late, y para demostrarlo está un espectacular que apareció en la Zona Metropolitana de Guadalajara, en el que se llama a apoyar a Pablo Lemus (MC) para la gubernatura, y a Xóchitl Gálvez (PAN) para la presidencia del país, lo que ha dejado a varios “con la boca abierta”. Sin embargo, nos recuerdan que en 2012 un amplio sector del panismo estatal apoyó en lo local a Enrique Alfaro Ramírez (MC) y en lo nacional a Josefina Vázquez Mota (PAN), y aunque ninguno ganó, el que organizó la operación fue el entonces panista y ahora emecista y secretario de Movilidad estatal, Diego Monraz. ¡Qué coloridos!

¡Bomba!, en Morena Yucatán

Donde las aguas nomás no se calman, nos comentan, es en Morena Yucatán, pues muchos insisten en bajar al expriista Jorge Carlos Ramírez Marín y al expanista Rommel Pacheco de los actos de campaña. Nos dicen que en los eventos del candidato a la gubernatura del morenista Joaquín Díaz Mena no faltan los abucheos cuando se menciona a los recién llegados, lo que ya está causando molestias. Nos explican que retirarlos del escenario no sería problema para don Jorge Carlos, quien la tiene fácil porque encabeza la fórmula para el Senado por el Partido Verde, pero sí pondría en desventaja a don Rommel, quien para ganar la alcaldía va a tener que nadar contra corriente. Cosas del chapulineo.

Hacen el feo a aspirante expriista

Quien no entiende que no entienden, nos dicen, es el exdiputado y expriista José Chedraui Budib, quien insiste en querer competir por la alcaldía de Puebla por Morena, pese a que, muy abiertamente, lo están haciendo a un lado. Nos explican que este fin de semana se reunieron los aspirantes del partido guinda a la capital poblana sin su presencia, a pesar de estar inscrito en la contienda. Nos señalan que los asistentes al encuentro hicieron un pacto de unidad para impulsar a los morenistas con trayectoria en la selección de candidatos, por lo que más de uno se pregunta si ya le quedó claro el mensaje a don Pepe, o lo quiere más fuerte.