En tierra de AMLO, alcaldesa desecha “pase automático”

Desde Tabasco nos platican que está por venir otro buen round en la tierra del Presidente, luego de que la alcaldesa de Centro (Villahermosa) Yolanda Osuna Huerta (Morena) no se registró para el Senado. Nos explican que la sorpresa es porque doña Yolanda quedó en segundo lugar en la encuesta de Morena para la candidatura a gobernador, por lo que “en automático” le correspondía encabezar la primera fórmula, pero no la quiso, siendo la única en los nueve estados que viven procesos internos que no aceptó ese “beneficio”, aunque tras bambalinas se asegura que buscará la reelección, por lo que se abrirá una encuesta para competir por el escaño que podrían disputar la senadora Mónica Fernández Balboa (quien busca la reelección) o Rosalinda López Hernández, hermana de Adán Augusto López Hernández. ¡Qué tal!

Ponen “bajo la lupa” a presidenta de Tribunal Electoral estatal

La que anda en menudo lío, nos cuentan, es la magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Hidalgo, Rosa Amparo Martínez Lechuga, debido a que la Auditoría del Estado detectó anomalías en gastos de ese poder por alrededor de 20 millones de pesos, por lo que fue denunciada ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción por peculado y uso ilícito de atribuciones. Lo grave, nos detallan, es que el presunto desvío de recursos fue a través de compras simuladas a sobreprecio y gastos en cotizaciones falsas en el presupuesto destinado para la construcción de un nuevo edificio para la dependencia, pero del cual no existe ni una piedra y ahora doña Rosa Amparo tendrá que responder “¿dónde quedó el dinerito?”. ¡Zas!

Le regresan golpe “X2”

El que no quedó muy bien parado en Chihuahua, nos comentan, fue el diputado local Óscar Castrejón Rivas (Morena), pues se envalentonó y frente a la presidencia municipal de la capital acusó al alcalde Marco Bonilla Mendoza (PAN) de “derrochar dinero de los chihuahuenses” en margaritas y cervezas en algunos restaurantes fifís durante su pasado viaje a Nueva York. Sin embargo, nos relatan que “ni tardo ni perezoso”, don Marco salió al paso al contestar a las acusaciones y aseguró que era falso, pues en el viaje no le dio tiempo de tomarse alguna chela y las comidas las pagó de su bolsillo, y le reviró a don Óscar aquello de que “el león cree que todos son de su condición”. ¡Auch!