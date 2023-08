En Sonora, MC tiene otros datos

El que “se topó con la horma de su zapato” en Sonora, nos platican, es el gobernador Alfonso Durazo Montaño (Morena), pues la bancada de Movimiento Ciudadano se volvió “su dolor de cabeza” al revirar todo lo que informa. Nos explican que los cuatro diputados locales de la bancada naranja: Ernesto de Lucas Hopkins, Jorge Russo Salido, Natalia Rivera Grijalva y Rosa Elena Trujillo Llanes implementaron el espacio “La Otra Conferencia”, donde responden a los anuncios y declaraciones que da don Alfonso en su conferencia semanal, y con datos oficiales, videográficos, fotográficos, estadísticos y solicitudes de información “dan pelos y señales” de la situación real que guarda la administración estatal y aclaran o desmienten datos de don Alfonso. ¡Zas!

El PVEM, fiel a su estilo en Yucatán

Desde Yucatán nos comentan que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) podría aplicar para las elecciones de 2024 la estrategia “chile, mole y pozole”, o lo que es lo mismo “sálvese quien pueda”, pues es probable que para la gubernatura se mantenga de aliado con Morena y el PT, pero para algunas de las diputaciones locales, alcaldías y diputaciones federales iría con… ¡el PRI y el PAN! Nos indican que el dirigente estatal del PVEM, Harry Gerardo Botello, sin el menor pudor está haciendo los amarres con priistas y panistas en el estado para asegurar su lugar en una diputación, ya sea federal o local, aunque varios están con “con la ceja levantada”. Como siempre, el PVEM encuentra acomodo. ¡Qué ortodoxos!

Cumple funcionaria motorizada

Desde Tamaulipas, nos comparten que la secretaria estatal del Trabajo, Olga Sosa Ruiz (Morena) dejó a varios sorprendidos, pues “anda de arriba para abajo” rodando a todo lo que da con su scooter. Nos explican que el vehículo no es para juego, pues lo usa para ayudarse en los desplazamientos debido a que fue sometida a una intervención quirúrgica en una pierna, pero eso no la paró para seguir con su agenda y acudir a Reynosa a la inauguración de la Feria Nacional del Empleo, donde visitó cada uno de los stands de las empresas, y no faltaron los comentarios que ojalá así fueran más funcionarios que sólo despachan desde la “agusticidad” de su oficina. ¡Zas!