Logra escaño Riquelme, pero “le pesa como losa” la derrota

Desde Coahuila, nos platican que “está planchado” quiénes representarán al estado en el Senado, pues de acuerdo con los resultados del PREP, la elección la ganó el morenista Luis Fernando Salazar Fernández, quien estará acompañado por Cecilia Guadiana Mandujano (Morena) y como primera minoría irá el exgobernador Miguel Ángel Riquelme Solís (PRI), quien quedó en segundo lugar en las urnas. Aunque debería estar contento por llegar al escaño, nos indican que don Miguel “no anda muy de buenas” por haber perdido la votación, pues cuando dejó el cargo el año pasado era de los gobernadores mejor evaluados y ahora fue un duro golpe quedar abajo en los votos, al grado que no ha querido ni asomar la cara. ¡Zas!

Alista Rocha ajustes a su gabinete

Los que “andan con el Jesús en la boca” en Sinaloa, nos cuentan, son los funcionarios del gabinete del gobernador Rubén Rocha Moya (Morena), quien “alista herramientas” para hacer una limpia a fondo en su gobierno y dejar afuera a los colaboradores que, a su juicio, no están a la altura de su administración. Nos detallan que don Rubén quiere llegar a sus tres años de mandato “con equipo bien ajustado” y por eso ha dejado entrever que nadie tiene el cargo seguro, ni los más cercanos, a quienes aseguró que los aprecia y “están en su corazón”, o lo que es lo mismo: “esto no es personal”, por lo que varios andan con los nervios de punta y se preguntan entre ellos ¿acaso seré yo?

Se destiñe naranja en NL

Donde “se apagaron las estrellas”, nos comentan, es en Nuevo León, pues varios candidatos de MC que eran “celebridades” no ganaron. Nos enumeran que uno de los casos fue el exalcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, quien buscaba llegar al Senado y quedó en tercer lugar en una elección muy cerrada, pero también está la raquetbolista Paola Longoria y el extitular de Seguridad Pública estatal, Aldo Fasci Zuazua, quienes no lograron la diputación federal, al igual que la exreina de belleza y actriz Brenda Bezares, quien buscaba una curul local y se quedó en el camino, además de los casos más claros con la esposa del gobernador Samuel García Sepúlveda (MC), Mariana Rodríguez, quien no logró la alcaldía de Monterrey y ni el candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez “fue profeta en su tierra (adoptiva)”. ¡Gracias por participar!