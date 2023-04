Disputan candidatura morenista dos expanistas

Desde Yucatán, nos platican que la candidatura de Morena para la gubernatura podría ser disputada por dos viejos conocidos que sólo cambiaron de colores: el delegado estatal de Bienestar, Joaquín Díaz Mena, y el senador Raúl Paz Alonso; ambos dejaron las filas del PAN por el color guinda. Nos recuerdan que, en el primer round, en 2018, don Raúl le ganó la candidatura a senador a don Joaquín, lo que originó su renuncia al blanquiazul, mientras don Raúl se unió a Morena el año pasado, donde no ha sido muy bien recibido por la militancia, por lo que ahora varios empezaron a especular sobre ¿quién ganará la posición? o, en una de esas, ambos se quedan con las manos vacías. ¡Hagan sus apuestas!

El bache de la discordia

Desde Hidalgo, nos cuentan que un “bache” en Pachuca fue la “manzana de la discordia” entre priistas. Nos relatan que la oquedad, ubicada en la calle Yucatán, se hizo famosa porque nadie la reparaba y los vecinos le festejaron sus 20 años con pastel y Mañanitas, al tiempo que acusaron que ninguna administración les hace caso, entre esas, la del alcalde Sergio Baños Rubio (PRI), por lo que el dirigente municipal tricolor Benjamín Rico Moreno, quien quiere ser el siguiente presidente municipal, mandó pavimentar la calle para aumentar sus bonos, pero no fue del agrado de don Sergio, quien salió a decir que no pidieron permiso para los trabajos, y no faltó quien le reviró que “ni picha, ni cacha, ni deja batear”.

Aprovechan pleitos morenistas

Como dicen que “a río revuelto, ganancia de pescadores”, nos comparten que en Morelos, ante la lucha interna que se está generando en Morena, los que buscan aprovechar la situación son Movimiento Ciudadano y el PAN que, incluso, podría romper la alianza Va por México en la entidad para 2024. Nos explican que los morenistas padecen por la disputa que traen sus corcholatas; además, en el Congreso local también hay pleito por la colaboración de tres diputados guindas para deponer al gobernador Cuauhtémoc Blanco (Morena) y la riña por las candidaturas, lo que forma un escenario complicado para que puedan conservar la capital del estado, ganar la zona metropolitana y las diputaciones, por lo que PAN y MC ya están metiendo segunda. ¡Zas!