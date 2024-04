De críticos a compañeros de planilla

Desde Baja California Sur nos comentan que a los morenistas de cepa no les gusta que los chapulines se cuelguen a sus campañas, y como ejemplo ponen a Milena Quiroga Romero (Morena), la alcaldesa con licencia de La Paz que busca la reelección y trae dos “colados”. Nos detallan que uno es el regidor Abimael Ibarra Abúndez (PRI), quien tras no lograr la candidatura para la alcaldía de La Paz se sumó a doña Milena, a pesar de que fue muy crítico en el Cabildo, y en el mismo caso está Daniela Rubio Avilés (PAN), quien buscaba ser, otra vez, diputada local, pero su partido no la dejó y ahora anda con doña Milena, a pesar de haber sido una fuerte opositora. Varios se preguntan ¿cómo andarán los números para que acepten hasta a sus detractores? ¡Auch!

Cancelan debate y exhiben al IEE

Desde Puebla, nos platican que fracasó uno de los debates más esperados en época electoral: el de candidatos a la alcaldía de la capital. Nos explican que el candidato de Morena, José Chedraui Budib, rechazó la invitación del Instituto Estatal Electoral (IEE) bajo el argumento de que el debate era organizado por su contrincante del PAN, Mario Riestra Piña, cuando el organizador era el instituto electoral. Nos dicen que en todo esto la consejera presidenta del IEE, Blanca Yassahara Cruz García, se quedó nomás mirando, y ahora varios se preguntan si la autoridad electoral tendrá la suficiente fuerza para enfrentar los resultados de la votación. ¿La tendrá?

Eclipse total para senadores

Donde se levantaron suspicacias, nos comparten, fue en Sinaloa, pues finalmente se pusieron de acuerdo las cinco fórmulas al Senado para realizar un debate organizado por el INE. El problema, nos dicen, es que este encuentro se programó el 28 de abril, la misma fecha y casi a la misma hora que el de candidatos presidenciales, lo cual ha levantado críticas. Nos indican que, tras cabildeos, se logró que el debate de senadores sea a las 5 de la tarde, en lugar de a las 6, con una duración de 80 minutos. Varios “mal pensados” afirman que fue “plan con maña” de algunos candidatos para que, “si sacan sus trapitos al sol” queden opacados por el debate presidencial. O sea, otro eclipse en el estado.