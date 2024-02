Critica alcalde de Sombrerete política contra la violencia

Desde Zacatecas nos comentan que tras el asesinato del empresario Cecilio Murillo salió su hermano, el alcalde de Sombrerete, Alan Murillo Murillo (PRI), a levantar la voz y cuestionar la política “de abrazos y no balazos” del presidente Andrés Manuel López y la estrategia de pacificación del gobernador David Monreal Ávila (Morena). Nos dicen que don Alan aprovechó un evento público para recordar, ante los asesinatos registrados en los últimos días, que “los abrazos nosotros los damos y los balazos nos los siguen dando los delincuentes”, y cuestionó que don David haya decretado el “año de la paz” en Zacatecas, mientras llegan y llegan militares, que, aseguró, de nada sirven. ¡Tómala!

Pleito por alcaldía hidalguense

Donde se puso bueno “el agarrón”, nos cuentan, fue en Hidalgo, por la candidatura de Morena a la alcaldía de Mineral de la Reforma, pretendida por la regidora morenista Hilda Miranda y la priista Shadia Martínez Lozada, esposa del actual alcalde expriista Israel Félix Soto. Nos relatan que doña Hilda denunció que ha sido objeto de intimidación por el presidente municipal y doña Shadia, quien últimamente anda muy amorosa con la 4T, por lo que al quite entró el senador César Cravioto Romero (Morena), quien dejó en claro que nadie puede llegar al partido de manera violenta, y de paso le dejó en claro a doña Shadia que los cargos no se heredan; al menos ahí, no. ¡Sopas!

Margarita pinta su raya en Morelos

Desde Morelos, nos platican que en los pasillos del cuartel de la precandidata a la gubernatura Margarita González Saravia (Morena) hay preocupación, porque su equipo cercano anda con la confianza “a flor de piel” y a veces la tienen por los cielos, pero otras veces ni entre ellos mismos se aguantan. Nos detallan que últimamente se rechaza cualquier apoyo ofrecido por la dirigencia estatal de Morena y doña Margarita intenta desvincularse por todos los medios del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo (Morena); además, la exdirectora de la Lotenal no delega y toda propuesta debe pasar por sus manos antes de realizarse, lo que le ha generado fuertes episodios de estrés. ¿Estará lista para la contienda?