Crece tensión entre mujeres por candidatura al Senado

Desde Zacatecas nos platican que están a la orden del día las zancadillas entre las tres mujeres de los partidos aliados de la 4T que buscan la candidatura al Senado. Nos relatan que en Morena la guerra está declarada entre la senadora Soledad Luévano Cantú, quien llamó al gobernador David Monreal Ávila (Morena) a que intervenga para detener los ataques contra ella y su familia por parte de funcionarios afines a la exdelegada federal Verónica Díaz Robles (Morena), para desalentar su reelección, pero además la senadora Geovanna Bañuelos (PT) también trae conflicto porque la dirigencia estatal de Morena solicitó que no se pactara alianza en esta candidatura federal, pues doña Geovanna les hace ruido en las mediciones. ¿No que entre gitanos no se leen la mano?

Edil reparte culpas por caos vial

El que está en el ojo de la tormenta en Veracruz, nos cuentan, es el alcalde de Xalapa, el expriista Ricardo Ahued Bardahuil (Morena), pues de plano no aguantó la presión de las críticas y se puso a repartir culpas a diestra y siniestra por el caos vial en que está esta capital. Nos detallan que don Ricardo no aguantó y declaró que “está harto de las mentadas de madre” en su contra por las dos obras que están en proceso y ni tardo ni perezoso culpó del desastre al gobierno estatal del morenista Cuitláhuac García Jiménez. Sin embargo, varios habitantes le recordaron a don Ricardo que no es algo nuevo en su ayuntamiento, donde lleva dos años haciendo obras sin control ni planeación, dejando a la gente a la buena de Dios, o lo que es lo mismo, ¡no salpique, compadre!

Acusan discriminación en Cultura

Desde Hidalgo, nos comparten que a la secretaria de Cultura, Tania Meza Escorza (Morena), algunos descuidos se le podrían venir como bolas de nieve. Nos indican que el mes pasado la dependencia realizó la tradicional Feria del Libro Infantil y Juvenil estatal, en la que uno de los propósitos es impulsar a los autores locales, pero excluyó a la editorial Elementum, a pesar de que contaba con tres libros, de los cuales dos son de escritores hidalguenses, por lo que la directora de la editorial, Mayte Romo, levantó un proceso por discriminación, acusó falta de claridad y exigió una revisión inclusiva al proceso de selección de participantes, aunque doña Tania ni suda ni se acongoja y le apuesta al olvido. ¡Qué tal!