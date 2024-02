Condena góber Monreal inseguridad... ¡en Aguascalientes!

El que “se mordió la lengua en Zacatecas”, nos platican, fue el gobernador David Monreal Ávila (Morena), pues tras el asesinato de un empresario fresnillense en la entidad hidrocálida, señaló que “se ha descompuesto mucho Aguascalientes (…) allá no es menor el asunto, fue en el interior de un restaurante”, y alardeó de que su gobierno blindó la zona, porque recién desarticularon una banda criminal en el límite de ambos estados. Nos indican que pareciera que la gobernadora Teresa Jiménez (PAN) le contestó en un evento público, donde recordó que las personas en cuestión eran de Zacatecas: “Luego piensan que al venir a Aguascalientes pueden cometer cualquier delito”, y sentenció que en su estado “el que la hace, la paga”. ¡Qué tal!

Funcionaria con doble candidatura

Desde Coahuila nos comentan que “la que no tiene llenadera” es la excoordinadora regional de programas de desarrollo en La Laguna, Cintia Cuevas Sánchez (Morena), pues a pesar de que su nombre está en la lista para ser la candidata a diputada federal por el Distrito 6, insiste en querer ser la candidata de Morena a la alcaldía de Torreón. Nos aseguran que doña Cintia se aferra a ser la elegida, pues en corto afirma que no se conformará con una diputación federal y trae puesta la mira en la silla del ayuntamiento, aunque otros se mueren de envidia y quisieran su lugar. A ver si no le pasa “como el perro de las dos tortas”. ¡Auch!

Se cierra competencia panista por Othón P. Blanco

Donde las cosas pueden ponerse interesantes en Quintana Roo, nos platican, es en el municipio de Othón P. Blanco, con cabecera en la ciudad de Chetumal, pues resulta que la elección del aspirante de la alianza PRI-PAN a la alcaldía no está del todo cantada. Nos explican que la definición de la candidatura estará en manos del partido blanquiazul, y mientras algunos dicen que el elegido será Germán González, hijo del secretario general del Comité Estatal del PAN, Germán González, resulta que el abogado y académico Hassan Medina está dando la sorpresa, pues tiene más experiencia, arrastre y simpatías entre los electores e, incluso, puede dar la pelea a Morena, que sigue deshojando la margarita para definir sus fichas. ¿Será que el PAN dará la pelea?