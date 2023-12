César Duarte “le hace berrinche” a jueza por dejarlo en la cárcel

El que se puso “con sansón a las patadas” en Chihuahua, nos platican, fue el exgobernador César Duarte Jáquez (PRI) durante su “milésimo” intento para solicitar el cambio de medidas cautelares. Nos relatan que, durante la audiencia, la jueza Delia Valentina Meléndez ordenó mantener la prisión preventiva, lo que encendió a don César, quien le gritó a la jueza que “se había pasado de la raya”, que ella no estaba guardando la ley, mientras doña Delia le pedía que guardara la compostura y le ordenaba desalojar la sala, pero don César siguió gritándole muy a su estilo “usted a mí no me manda, cómo ve” y, aunque no lo quiso, fue desalojado de la sala por los custodios del lugar. Ni modo don César, no siempre se gana, ¡Auch!

¿Y el filtro para policías?

Desde Baja California nos comparten que a varios dejó “con el ojo cuadrado” la coordinación entre corporaciones de seguridad… pero para delinquir, pues varios de agentes estatales están siendo investigados por el robo de media tonelada de droga y en el que podrían estar involucrados municipales y hasta elementos de la Guardia Nacional. Nos detallan que después del robo se presentaron ataques a policías y a las instalaciones de la FGR, donde fueron detenidos dos hombres, por lo que varios le preguntan al secretario de Seguridad Ciudadana estatal, general Leopoldo Tizoc Aguilar Durán, ¿qué pasó con los controles de confianza?, mientras otros señalan con ironía que ni en los operativos los agentes trabajan tan de la mano. ¡Zas!

En aumento los machetazos

Desde Sinaloa, nos comparten que, en el municipio de Ahome, cada vez son más las voces que alertan por el incremento de riñas con machetes, los cuales son instrumentos muy comunes de portar por las actividades del campo. Nos relatan que, en uno de los últimos casos, un adolescente perdió tres dedos de la mano derecha, por lo que le han pedido al secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana municipal, Julio César Romanillo Montoya, mayor vigilancia para prevenir este tipo de casos, pero la respuesta siempre es la misma minimizando los hechos y asegurando que ese tipo de pandillas juveniles ya desaparecieron desde hace mucho tiempo, a pesar de que cada fin de semana se registran nuevos casos. ¡Qué tal!