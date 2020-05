Todo sea por una candidatura a gobernador

Desde la tierra del cabrito, nos cuentan que en el Ayuntamiento de Monterrey el alcalde, Adrián de la Garza Santos (PRI), y el secretario municipal, Juan Manuel Cavazos Balderas, tal parece que andan jugando al policía bueno-policía malo, pues comerciantes de la zona centro han sido amedrentados por elementos de Protección Civil Municipal para que cierren sus negocios y no aumenten los contagios de Covid-19, presuntamente por órdenes de don Juan Manuel. Los afectados, nos relatan, acudieron con don Adrián, quien les aseguró estar de su lado para ayudarlos y que vuelvan a trabajar. Sin embargo, nos dicen, don Adrián está en una encrucijada, pues tiene que buscar que no se le culpe si hay más contagios o ceder a las presiones del sector económico, que ya tiene el agua hasta el cuello; además, hay que recordar que don Adrián tiene su mira en ser el abanderado tricolor a la gubernatura. Dicen que quien a dos amos sirve, con alguno queda mal...

Ni pandemia frena movilizaciones

Nos platican que en Hidalgo, quien no le pierde ni tantito es la lideresa de la organización Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Martha López Ríos, pues pese a la pandemia sacó a sus agremiados de sus casas para manifestarse en 19 municipios y pedir una “ayudadita”. Nos indican que para esas organizaciones el negocio de la pobreza siempre ha sido rentable, pues ahora tienen de argumento la inactividad económica, por lo que le exigen a los alcaldes apoyos por desempleo, para la renta de inmuebles y pago de energía eléctrica a las familias que no tienen trabajo, a través de la organización. Sumado a eso, nos cuentan, en varios municipios donde hubo protestas no se respetó la sana distancia entre los campesinos y nadie supo dónde estaba doña Martha. ¿Estaría cabildeando o ella sí prefirió el #QuédateEnCasa?

Edil deberá explicar procedencia de armas

Nos comentan que en Guanajuato, desde el confinamiento, el alcalde de Acámbaro, Alejandro Tirado Zuñiga (Morena), grabó un video para demostrar que no se encuentra en prisión, después de que él, su familia y sus dos escoltas fueron interceptados en una revisión durante una salidita que hizo a Querétaro. Sin embargo, nos explican que don Alejandro de nuevo tendrá que dejar el aislamiento para comparecer ante la FGR, porque sus dos escoltas se quedaron detenidos y deberá mostrar los permisos colectivos de portación de armas, pues entre esas llevaba dos largas tipo R-15 que no pudo justificar. Nos dicen que en su municipio se siguen preguntando ¿qué motivo tendría don Alejandro para andar en tierras queretanas a más de 95 kilómetros de su localidad? y ¿por qué sus escoltas traían esas armas?

Madruga alcalde a Cabildo

En Sinaloa nos platican que quien sacó el colmillo fue el alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno (PT), pues sin la aprobación del Cabildo envió al Congreso estatal el informe de las cuentas públicas de 2019 y el primer trimestre 2020, argumentando que no existían condiciones sanitarias para discutirlo. Nos comentan que varios andan molestos con don Guillermo, pues seguido hace ruedas de prensa presenciales y anda de cabo a rabo repartiendo ayuda, pero para rendir cuentas se pone muy quisquilloso, ¿será alguna alergia a los números?