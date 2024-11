México sin transparencia

Destruyeron lo que México había ganado en las últimas dos décadas. De un plumazo, en dos días, sin un debate profundo, pero sí con una consigna gubernamental, los legisladores del régimen destruyeron siete instituciones en nuestro país.

El gobierno cree que con los 3 mil pesos que mensualmente reciben por un programa social que, por cierto, los mexicanos pagan con sus impuestos, el pueblo de México va a tolerar esta destrucción.

Están destruyendo al Poder Judicial y ahora, acabarán con la autonomía de las instituciones que, a continuación, te enuncio, mutándolas a distintas áreas del gobierno:

1. Coneval. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, se transfiere al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi.

2. Inai. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se transfiere a la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

3. Comisión Nacional de Hidrocarburos, se transfiere a la Secretaría de Energía.

4. CRE. Comisión Reguladora de Energía, se transfiere a la Secretaría de Energía.

5. MejorEdu. Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, se transfiere a la Secretaría de Educación Pública.

6. En el caso de la Cofece (Comisión Federal de Competencia Económica) y el IFT (Instituto Federal de Telecomunicaciones), los fusionarán como órgano colegiado y descentralizado.

El seudoargumento de ahorrar 5 mil millones de pesos del presupuesto federal con esta destrucción, se cae una vez que sabemos que, al Tren Maya, le quieren asignar ocho veces lo que recibirían, en conjunto, todos estos organismos para el próximo año.

Específicamente sobre el Inai, es claro que a este gobierno no le gusta la transparencia, tampoco la rendición de cuentas. Lo que al régimen le gusta es la opacidad para que la corrupción no salga a la luz y el pueblo de México no se entere de cómo dilapidan los recursos públicos en caprichos y en contratos emitidos a favor de familiares y amigos.

Es un derecho humano el acceso a la información, para que los mexicanos que pagan impuestos conozcan cómo el gobierno gasta el dinero. Merecen saber en qué se destinarán los más de 9 billones de pesos que están presupuestados para el siguiente año y, lamentablemente, sin el Inai, el gobierno puede malversar los recursos sin que nadie se entere y sin que nadie pueda denunciarlo.

El país vive en una crisis brutal de inseguridad y con un sistema de salud colapsado, pero en lugar de atender esas prioridades, el régimen destruye a las instituciones que le son incómodas.

Diputada federal