La noche negra de la democracia

La noche del viernes 28 y la madrugada del sábado 29 de abril de 2023, los senadores de Morena y sus partidos aliados traicionaron a los mexicanos, se pusieron de rodillas ante el Presidente y entregaron la independencia y autonomía del Poder Legislativo.

Nunca en la historia de nuestro país, un partido en el poder se había atrevido a cometer tantos atropellos con tal de cumplir con los caprichos de un mandatario. Los senadores de Morena, en lo oscurito, sin debate y sin medios de comunicación, aprobaron 20 reformas para destruir a nuestras instituciones y para darle más poder a las Fuerzas Armadas.

Como si estuvieran en una orgía legislativa, no hicieron parlamentos abiertos, ni consultas obligadas por ley, es más, en el caso de la destrucción del Conacyt, las comisiones no sesionaron y sólo recabaron, en las rodillas, las firmas de los integrantes. En Morena son tan corruptos que, al no tener los votos suficientes, por arte de magia una de sus legisladoras que estaba en Bélgica, a una distancia de 12 horas de vuelo, presentó su licencia para que le tomaran protesta a su suplente.

En el colmo de su desaseo, en promedio cada 12 minutos, sin presentación de dictámenes y dispensando lecturas, aprobaron estas reformas que, a todas luces, son ilegales e inconstitucionales y claramente son una vergüenza para la historia del parlamento.

Una vez más, quedó al descubierto cuál es el México que quiere López Obrador, uno donde no existan voces disidentes, donde no se cuestionen las reformas que dañan al país, donde no se escuche al pueblo de México. Un parlamento donde sólo se levante la mano para aprobar la destrucción ordenada desde Palacio Nacional.

El miércoles 3 de mayo, se publicaron 7 de las 20 reformas aprobadas, y quedó claro que las prioridades del presidente López Obrador es darle más poder a las Fuerzas Armadas y que impere la opacidad.

Ese México que tanto anhela López Obrador, donde gobiernan las necedades, las mentiras y la corrupción, no se lo vamos a permitir. Como bloque de contención en el Senado, el PAN, el PRI, el PRD, MC y el Grupo plural, acudiremos ante el Poder Judicial para defender el Estado de derecho.

Según lo marca nuestra Constitución general en su artículo 105, se cuentan con 30 días naturales a partir de la fecha de publicación de estas reformas, para interponer las acciones de inconstitucionalidad necesarias. Por ello, en tiempo y forma, presentaremos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación nuestras impugnaciones para que las reformas dañinas para México y que fueron aprobadas en ese viernes negro, sean declaradas ilegales e inconstitucionales por, entre otras cosas, no cumplir con el proceso parlamentario.

Hoy más que nunca, se necesitan contrapesos en este país. Por el bien de México, no puede ocurrir otra noche negra para la democracia.

El pilón: Cuando no quisieron votar el nombramiento del INAI, tomamos la tribuna y con un megáfono, les dije a los legisladores de Morena ¡fuera corruptos!

En el Estadio de Béisbol Harp Helú en la Ciudad de México, a Adán Augusto los ciudadanos le gritaron ¡fuera corrupto!

Justo por eso, soy tu voz en el Senado.