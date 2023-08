“Me gustaría enfrentarme con Claudia”: Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez ya se vio. Es verdad que por momentos recurre a la humildad y reconoce en voz alta que el proceso para seleccionar al candidato del Frente Amplio por México aún no termina. Pero por momentos también deja escapar una sonrisa confiada que solo puede tener aquel que guarda en el fondo una certeza. Xóchitl Gálvez ya se vio como candidata.

La conocí después de un largo día de trabajo. Amablemente nos recibió en su casa para una entrevista con Noticias Telemundo. Venía de cumplir con compromisos de su campaña y después de nuestra charla tenía previsto ir a otra entrevista de radio para de ahí partir hacia Guanajuato. Huipil y collar bien puestos, se acomodó el pelo, se revisó ante un espejo y tomó asiento frente a mí. Luces y cámara encendidas.

—¡Apenas van cuatro semanas! Parece que llevo un año, —me dijo alegre.

En ese tiempo, recolectó más de 500 mil firmas, cautivó a millones de personas que han visto sus videos en Internet y creció en las encuestas. Sacudió, pues, la política mexicana. Sigue ahora un mes de foros y encuestas antes de que la alianza opositora defina quién será el candidato. Para Xóchitl, un mes de más ataques y más señalamientos que, de crecer y cobrar fuerza, pueden poner en riesgo sus aspiraciones.

—El Presidente la ha puesto en el foco prácticamente todos los días. ¿Le preocupa esto?

—Más bien me divierte. No me preocupa porque ni soy de la mafia del poder, ni la oligarquía está atrás de mí, ni represento yo los intereses obscuros de los capitales.

Lo cierto es que hay denuncias serias en la Fiscalía de la República y en la Fiscalía de la Ciudad de México. Ella se ha referido ampliamente a los contratos de su compañía con el gobierno (“tan son legales, que este gobierno me ha dado contratos”). Pero en la fiscalía capitalina la denuncia es que su compañía firmó contratos con empresas privadas, mientras ella era Jefa de la Delegación Miguel Hidalgo.

—Si se encontrara conflicto de interés o tráfico de influencias, ¿usted abandonaría su aspiración?

—Es que no hay. No hay porque yo soy una mujer superordenada. Todas las manifestaciones de obra fueron otorgadas de manera correcta. Todas. Así que voy a seguir porque no tengo nada ilícito. Ser empresario no es un delito.

—¿Quién cree que quede como candidato de Morena?

—Yo creo que va a ser Claudia. Se nota que es quien el Presidente desea que sea la candidata.

—¿Usted cree que será dedazo, no encuesta?

—Sí, creo que va a ser dedazo.

—¿Qué cualidades tiene Claudia Sheinbaum?

—Creo que es una mujer inteligente, honesta y me gustaría competir con ella.

—Un duelo entre mujeres. Por primera vez en la historia de México.

—Estaría muy bien.

—¿Cómo se lo imagina?

—De contrastes. Yo la vi a ella defendiendo la Reforma Energética de AMLO, apostándole a los combustibles fósiles. Yo no le voy a apostar a los combustibles fósiles. Yo le voy a apostar a las energías renovables. Y ella no fue capaz de darle mantenimiento al transporte público de la Ciudad de México. Se le cayó el Metro. Y bueno, uno de mis expertise es el mantenimiento. Soy ingeniera. Eso es lo que sé hacer.

La última encuesta de El Financiero pone a Xóchitl Gálvez a 8 puntos de Claudia Sheinbaum. Falta casi un año para la elección.

@JulioVaqueiro