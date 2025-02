El primer mes de Trump

Han sido 30 días de vértigo. Un vuelco a Estados Unidos y al mundo. La velocidad y el volumen con que salen noticias de la Casa Blanca abruman. Un golpe en la geopolítica, la deportación de inmigrantes sin papeles, los despidos masivos en la Administración y un esfuerzo por ampliar el poder del Presidente han marcado el tono del segundo gobierno de Trump.

“Flood the zone,” dijo Steve Bannon, antiguo asesor del Presidente. Inundemos la zona. Y la zona ha reaccionado. En su primer mes, Trump firmó 108 acciones ejecutivas. De acuerdo con el Director Ejecutivo de ACLU, una organización dedicada a la defensa de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución de Estados Unidos, más de 40 demandas han surgido en respuesta a esas acciones ejecutivas.

En este mes, Trump ha tratado de convertir a la Presidencia en la rama dominante del gobierno. El hombre más poderoso del mundo, el Presidente Trump, se ha aliado con el hombre más rico del mundo, Elon Musk, para transformar Washington. Juntos intentan empujar y extender los límites del Poder Ejecutivo. Eso, en sí mismo, es insólito.

Hasta ahora, la promesa de deportaciones masivas ha sido más retórica que realidad. A pesar de que la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se puso un chaleco antibalas frente a las cámaras, y se sumó a agentes de ICE en un operativo en Nueva York, todo el espectáculo resultó en un solo arresto. Los últimos datos apuntan a que hay 41,169 inmigrantes bajo custodia de ICE. La agencia solo tiene capacidad para mantener a 41,500 migrantes detenidos. ¿Qué pasará cuando alcancen el límite? Es un dilema que podría desacelerar el ritmo de los arrestos.

Pero el miedo es real. Trump prometió deportar a 20 millones de migrantes. Después dijo que 1 millón al año. ¿Lo logrará? Es insignificante. El número es una distracción. El solo hecho de intentarlo ha sumido a comunidades enteras en el terror. “La gente en este barrio no quiere salir de sus casas ni a comprar comida. Los niños no van a la escuela,” me dijo Nora Sándigo, una activista defensora de inmigrantes en el sur de la Florida.

Fuera de Estados Unidos, vemos un giro asombroso. El orden mundial establecido desde la Segunda Guerra Mundial se desmorona. Estados Unidos ignora a Europa, la critica y la margina, y se alinea con Rusia. Eso, en sí mismo, también es insólito. Para todo aquel que lea estas líneas la amistad entre los países de Occidente se daba por sentado, y hoy, eso no puede dares por hecho.

En suma, por ahora, este es el cuadro: una lucha alrededor del poder presidencial en Estados Unidos, una campaña de terror contra los inmigrantes sin documentos, y un mundo que, dentro de cuatro años, podría ser muy distinto al que conocemos hoy. Demasiado para digerir en solo 30 días.

