¿Deben los cárteles mexicanos ser catalogados como organizaciones terroristas?

La pregunta se escuchó en el Capitolio de Estados Unidos. La audiencia esta semana del Fiscal General, Merrick Garland, ante el Comité Judicial, fue como una guerra de palabras: los cuestionamientos iban como balas contra él. El ambiente se enciende camino a las elecciones de 2024 y el Departamento de Justicia, encabezado por Garland, tiene en sus manos asuntos que pueden cambiar el rumbo político del país (pensemos en los papeles secretos de Trump, Biden y Pence, por ejemplo).



Entre todos esos disparos verbales que el Fiscal General intentó esquivar, vino el del senador republicano por Carolina del Sur, Lindesy Graham, sobre la crisis de muertes por fentanilo en Estados Unidos. “Es una terrible epidemia desatada a propósito por los cárteles de la droga en México,” dijo Garland.



—¿Se opondría usted a que estos cárteles sean considerados organizaciones terroristas? —le preguntó el senador Graham.

—No me opondría. Pero debo decir que hay consideraciones diplomáticas en esto. Necesitaríamos del apoyo de México.



No es la primera vez que la pregunta ronda por Washington. El expresidente Trump habló mucho de esto y la masacre de la familia LeBarón en el norte de México, a manos del crimen organizado, reanimó el debate en 2019. En su momento, el canciller Marcelo Ebrard escribió en Twitter que “México no admitirá nunca acción alguna que signifique violación a su soberanía nacional”.



La designación de una organización terrorista extranjera está a cargo del Secretario de Estado. Según el Departamento de Estado, el objetivo es frenar el financiamiento de estos grupos, estigmatizarlos y aislarlos. La lucha en su contra se convierte en una prioridad de Estados Unidos. La principal preocupación del gobierno mexicano es que la medida pueda abrir la puerta a operativos unilaterales en su territorio, que pasen por encima de su soberanía.



Pero el tráfico de drogas hace cada vez más daño en los dos lados de la frontera. Más de 100 mil personas mueren al año en Estados Unidos por sobredosis. Según datos de los Centros para el Control de Enfermedades, el 67% de esas muertes son por fentanilo. Una de ellas, la del joven Ryan, de 19 años. En abril del año pasado tomó una pastilla mezclada con el opioide y eso fue suficiente para quitarle la vida. Esta semana mi compañero Edgar Muñoz, corresponsal de Noticias Telemundo en Texas, habló con su madre, la señora Sandra Bagwell.



—Es terrible. Todos los días pienso en él. Lo único que me ayuda son los niños en el trabajo —le dijo a Edgar. Sandra ahora es maestra; da clases de prevención para evitar que otros jóvenes caigan en la trampa.



Y en México, 2022 cerró con más de 130 mil homicidios. La violencia es consecuencia del dominio criminal en algunas regiones del país. Tradicionalmente estos cárteles se concentraban en el trasiego de cocaína y marihuana, pero en los últimos años han diversificado su negocio a las drogas sintéticas. Se estima que el fentanilo es 50 veces más potente que la heroína, y producirlo es 100 veces más barato. En 2021, Aduanas y Protección Fronteriza confiscó 5 toneladas de fentanilo en los puntos de entrada entre México y Estados Unidos. Más del doble que en 2020.



Por eso, la pregunta está en el aire: ¿deben los cárteles mexicanos ser catalogados como organizaciones terroristas?