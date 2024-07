Hasta el mes de noviembre todos seremos espectadores de lo que sucede en la política estadunidense. Observamos como de manera vertiginosa las aguas políticas se han movido. Del atentado a Donald Trump el 13 de julio a la renuncia del presidente Joe Biden a la candidatura demócrata el 21 de julio han pasado quince días. El tablero político y lo que parecía una elección ganada para el republicano se modificó con la aparición de la vicepresidenta Kamala Harris quien en un día batió récords de recaudación superando los cien millones de dólares. El riel de la balanza, de ambas candidaturas, se encuentra en quién sea su compañero de fórmula para la vicepresidencia.

Por lo pronto, Trump ya presentó a James David Vance, joven político, nacido en Middletown, Ohio. Es empresario y escritor. Estudió derecho en la Universidad de Yale. Para conocerlo de cuerpo entero basta ver la serie “Hillbilly, una elegía rural” (2020) basada en su libro autobiográfico Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis (2016).

Hillbilly muestra las complejidades que existen dentro de las relaciones familiares, donde el niño Vance lucha constantemente para sobreponerse a desigualdad que existe, también, en los Estados Unidos. Hay dos personajes que influyen en las decisiones del protagonista: Bev, la madre, y Mamaw, su abuela, de quien se refiere así: “Tenía un ángel guardián a mi lado. Era una anciana que apenas podía caminar, pero era dura como un clavo.”

Esos dos lados de la balanza lo ayudaron a formar su carácter. El retrato doloroso de la madre, adicta y violenta, quien rebasó los límites y casi arrastra al hijo a las drogas y el bandolerismo, un mundo común para las clases bajas norteamericanas. Ese espacio retratado por Vance es escalofriante, forma parte, por un tiempo, de él, y le permite sacar su furia y coraje, pero la presencia de Mamaw, una mujer que sufrió violencia y tiene limitaciones económicas, logra llevarlo por el camino del bien. Su amor y su exigencia forman en el protagonista una visión de la vida donde su esfuerzo y sacrificio se enfocan al estudio y el trabajo.

La presencia de Mamaw le deja claro que tendrá que aprender a tomar decisiones para cambiar su vida y acceder a un futuro diferente. Lo aprende. Lo hace parte de él y a partir de esa nueva realidad es que modifica su vida. Es el carácter lo que le permite remar contra

corriente y acceder a los espacios que la gente de su clase social muy difícilmente puede lograr hacerlo.

La serie nos deja ver el contraste entre Trump y Vance. Dos hombres formados en situaciones diferentes. Con visiones distintas de la realidad y con agendas igual de radicales que representan la forma de pensar del norteamericano nacionalista.

Vance, un político de la adversidad, tiene clara su agenda que es construida a partir del rencor que se puede tener cuando se forja camino en condiciones complejas. Está en contra de la inmigración, se opone a la interrupción voluntaria del embarazo, ha sido de los principales opositores al apoyo dado a Ucrania, no apoya el matrimonio entre personas del mismo género.

La agenda de J.D.Vance fortalece el voto conservador del Partido Republicano, su historia puede motivar a que muchos norteamericanos aspiracioncitas apuesten por un perfil joven y que representa el ideal de progreso de aquella nación, no obstante como nación vecina nos debe de preocupar que triunfe un discurso extremo que hará compleja la relación entre México y Estados Unidos.

Hasta aquí Monstruos y Máscaras…