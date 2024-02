El Oráculo de Delfos

Los griegos consideraban a Delfos el ombligo de la tierra. En ese lugar se encontraba el templo en honor al dios Apolo, ahí llegaban delegaciones para preguntar sobre el futuro de los asuntos públicos. Acudían en el séptimo día del mes de bysios –en invierno-, después fue en el día siete de cada mes. Los visitantes tenían que pagar con el sacrificio de algún animal o con tartas sagradas (pélano), acto seguido Apolo respondía a través de la sacerdotisa pitia o pitonisa.

En unas horas iniciarán las campañas, quienes aspiran tendrán que hacer uso de las mejores estrategias electorales para conquistar el voto y generar interés en la sociedad.

¿Quién ganará? Se han publicado gran cantidad de columnas donde a partir de encuestas o fenómenos sociales, como la marea rosa, se ha tratado de dar respuesta. Como sociedad tenemos ansiedad por conocer el futuro. Necesitamos de manera urgente saber el resultado de la elección del 2 de junio.

Mi Oráculo me dice: que Morena ganará bastante y el Frente mantendrá sus gobiernos insignias. ¿En qué me fundamento?

Programas sociales. El gobierno ha mencionado que el 70% de los hogares reciben al menos un tipo de apoyo: becas escolares, madre soltera, adulto mayor, ninis, entre otros. Esto equivale a un aproximado de 28 millones de beneficiarios. López Obrador en las elecciones de 2018 obtuvo 30 millones de votos. Se ha formado un ejército que con chaleco guinda visita el padrón que por sección le ha sido otorgado. Aquí una ventaja: contar con un ejército que su principal arma son los programas del Bienestar.

Redes sociales. Quienes interactuamos a través de este medio no nos percatarnos que solo un segmento lo utiliza para informarse de política, y que las tendencias no marcan el sentir de la sociedad. El pasado 26 de febrero el periódico Milenio informó que se están adquiriendo en Argentina tres likes por un peso, y donde de “200 millones de conversaciones más de la mitad provienen de cuentas en el extranjero”. El ejemplo es: #NarcoPresidenteAMLO 29.4% de las conversaciones se generaron en Argentina; y de #XóchitlGálvezPresidenta2024 el 58.8% fue en el mismo país. Este medio de comunicación no puede ser un parámetro para medir el ánimo real de la sociedad.

La marea rosa generó hace un año un cambio en el rumbo político del país, el problema es que no logró crecer más allá del sector que ya defiende la democracia y que se opone al gobierno. Esto se debe, en mucho, a que la oposición concentró sus candidaturas en la clase política y no en los ciudadanos.

La polarización afianza los dos bloques. La intención del voto según datos de Oraculus se encuentra de la siguiente manera: Claudia Sheinbaum con el 63% y Xóchitl Gálvez el 31%. ¿La candidata de la oposición estará dispuesta a hacer un discurso que cautive a la clase media y a los ciudadanos ajenos a la polarización?

Apatía la ciudadanía que se encuentra lejos de la polarización tiene poco interés en los procesos. ¿Quién logrará conectar con las clases medias y los jóvenes? ¿Estaremos frente a una elección de estructuras?

La ciudad de México puede ser un eje de cambio, pero por el momento nada se ha movido. ¿Estaremos frente una elección de carpetazos judiciales y acarreados?

Si las cosas siguen así Claudia administrará la ventaja y Xóchitl tendrá que proponer e ir por los indecisos y todos observar al gran factor electoral: el Presidente, quien sigue marcando agenda y concentrando el debate nacional.

Hasta aquí Monstruos y Máscaras…