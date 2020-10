Los gritos no escuchados

La violencia sexual infantil y el turismo sexual infantil, son crímenes cometidos por agresores sexuales que no cuentan con un patrón específico de personas que perpetúan estos actos.

Especialistas advierten que estos agresores pueden resultar encantadores, benévolos y hacerse pasar como personas moralmente perfectas, por lo que no todos son identificables, pues se camuflajean perfectamente como una persona mentalmente sana.

Se tiene identificado que los abusadores tienden a someter a la niña o el niño, y usan la manipulación emocional y física, que puede escalar a una amenaza permanente.

Las voces de niñas, niños y adolescentes continuamente están inmersos entre las tinieblas por miedo a que el agresor los siga lastimando, por amenazas, por la cultura patriarcal, y un sistema judicial en donde son ignorados y revictimizados.

Hace unos días tuve la oportunidad de reunirme con excelentes y reconocidos psiquiatras y especialistas de la Asociación Psiquiátrica mx, los cuales se especializan en la atención a niñas, niños y adolescentes que han sufrido violencia sexual infantil o han sido víctimas de turismo sexual infantil.

Uno de ellos comentaba que las personas que viajan (refiriéndose a los agresores), para perpetuar estos actos, muchas veces lo hacen por el simple hecho de tener los medios para hacerlo y para evitar que abusen de alguien de su círculo cercano.

El doctor Bernardo Ng, sostuvo que los agresores sexuales que llegan a México a contratar servicios sexuales con menores de edad, están igual de enfermos que quienes lo atacan a familiares o cercanos. Advirte que una consecuencia lateral del abuso sexual infantil va de la mano del suicidio en niñas, niños y adolescentes.

La doctora Gabriela Cortés, señala que el turismo sexual infantil existe por el hecho de que hay oferta en nuestro país, y quienes demandan estos “servicios” están dispuestos a venir.

La doctora Carmen Beltrán, quién tiene una amplia experiencia en la materia, destaca que el perpetrador actúa porque sabe que las niñas, niños y adolescentes víctimas, no se les cree al denunciar estos crímenes.

De acuerdo con la doctora Beltrán, los factores que hacen vulnerables y presas fáciles a los menores son: soledad y abandono por la necesidad de amor y cariño, que permite que al abusador seducir y fingir interés por ellos.

Razón por la cual es indispensable concientizar a los adultos sobre la importancia de creerle a niñas y niños ante una denuncia de violencia sexual; atenderlos para evitar que en un futuro ellos pueden ser perpetuadores de estos actos.

Los especialistas establecen los siguientes puntos para identificar y atender sospechas de un abusador: primero, los actos de violencia sexual infantil suceden ante el “momento de oportunidad” para perpetuar el acto; dos, menores con alguna discapacidad tienen mil veces de probabilidad de ser víctimas sexuales.

Tercero, falta de una educación sexual en los padres y en los menores, pues las víctimas no comprenden que están siendo violentadas; cuarto, no hay un perfil psicológico específico de quienes llevan a cabo estas prácticas, aunque pueden tener un coeficiente intelectual más bajo; y cinco, las conductas de los perpetradores no son espontáneas, sino que se construyeron desde la infancia.

Tras escuchar a las y los especialistas, el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), estableció un grupo de trabajo para prevenir y ayudar a erradicar estos crímenes.

Doy la bienvenida a está determinación de quienes como actores claves conforman este importante sector en nuestro país, una de ellas Cristina Alcayaga, quien desde hace años trabaja con temas de violencia sexual infantil y el turismo sexual infantil, y que con su libro titulado “Ojos que sí ven… La explotación infantil”, aporta elementos fundamentales para que como Estado mexicano se tenga cero tolerancia a estos crímenes.

Cada vez contamos con más personas e instituciones comprometidas para erradicar y crear leyes, protocolos y todo aquello que es necesario para evitar casos tan atroces contra niñas y niños en México, y para que estos crímenes, una vez cometidos, no queden en la impunidad.

Los gritos apenas empiezan a escucharse, es el principio, aunque el tiempo apremia.