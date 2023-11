Memorabilia Beatle desatada y muy rentable

El último sencillo de Los Beatles, “Now and then”, lanzado este 2 de noviembre, ha propulsado como ningún otro disco la basta memorabilia del cuarteto, entre sus millones de fans en el mundo.

Antes de seguir, conviene decir que, si no se es fan de tiempo completo de los de Liverpool, hay que ser discreto a la hora de expresar opiniones que le sean adversas al disco, lanzado con una nueva mezcla de su primer sencillo oficial sesentero, “Love me do”.

Cuidado con opinar que se trata de cualquier canción que puede ser cuestionada hasta como de relleno de cualquiera de sus vinilos, so pena de un enfrentamiento con sus seguidores más recalcitrantes, que se pueden volver como esbirros enloquecidos del Kiss Army y atacar sin piedad.

La defensa de Los Beatles en cuestión de gustos está bien cimentada y lista para arremeter a los que no les gusta el tema, y señalarlos como enemigos de los exmelenudos. Mientras tanto, una memorabilia bien aceitada está vendiendo como artículo de primera necesidad la canción de Lennon, que era un demo y que le cedió Yoko Ono a Paul McCartney.

Éste, auxiliado por Peter Jackson responsable del kilométrico documental de la grabación de “Get back”, asistido por el propio Paul y el hijo de George Martin, la han sacado en mini vinil de varios colores, CD, un video explicativo de Peter Jackson (sobre el tema escrito por Lennon en 1977). Paul, George y Ringo se negaron a que “Now and then” se incluyera en el “Anthology 3”.

Harrison es el que más pataleó en ese entonces. Sin embargo, el Maca y sobre todo Ringo se han preguntado sobre los millones que podían ganar con un lanzamiento bien planeado, repleto de memorabilia que ya ha comenzado a salir y que está dirigida al bolsillo del fan.

No han faltado las celebraciones de varios tipos con respecto a la canción. Las redes sociales se han vuelto locas promocionando de diversas formas hasta el hartazgo el tema.

Sin embargo, algunos entusiastas del fenómeno y los caimanes profesionales del coleccionismo han comprado grandes cantidades del sencillo, para luego revenderlos al mejor postor.

La piratería está jugando un papel importante con réplicas de todo tipo y merchandise clandestino.

La Inteligencia Artificial y la tecnología digital del momento han jugado un papel fundamental de limpieza del sonido y la manipulación como artículo fundamental, para apasionados y recién llegados al fenómeno Beatle, reciclando grabaciones abandonadas.

En tiempo récord, la canción se ha encaramado en los primeros lugares de popularidad en el mundo, haciendo explotar los charts oficiales, como no lo habían conseguido otros temas de Lennon escritos en aislamiento, como “Free is a bird” y “Real love”.

Nadie previó el gran éxito que tendría “Now and then”, volviendo a poner al cuarteto en la cima de las listas, como tampoco nadie sabe qué sigue guardado debajo de la cama de McCartney, ni cómo va a acabar siendo tema de merchandise. Aprovechando el río revuelto, lo mejor del asunto ha sido el lanzamiento de los dobles: The Beatles / 1962-1965 y The Beatles1967-1970 (el Rojo y el Azul) con nuevas remezclas de las pistas originales remasterizadas, que como la vida, no valen nada, sino con el bucanero precio de 40 pesos, los dos volúmenes, sin inteligencia artificial y muy bien terminados (su empaque es antológico) por la factoría Mondra Records.

Hasta el Maca, coleccionista de sí mismo, los quiere.

