Catálogos reciclados

Sony es una de las pocas compañías que tiene claro lo que es un catálogo. Los conceptos musicales de “Shot of hits”, “Memories of love”, “Simply the best” “Rock en tu idioma” y recientemente “Shakira” incluyen, en su mayoría, una edición de vinilos con tirajes de 180 gramos que vienen en colores, por lo que resultan muy atractivos en cuestiones de nostalgia reciclada.

Además, traen un muestrario de lo que ha sido la evolución del rock y el pop que incluye muchos de los más memorables hits de prácticamente todos los tiempos.

Para dentro de muy poco se incluirá el exitoso “Rock 101-Idea”, uno de los mejores proyectos que recogió un momento de la música, de esos que no pasan de moda sino que, por el contrario, retratan toda una época.

Este segundo paquete de tresP v Liene a sumarse a la historia de lo que fue en su momento la estación radial Rock 101, donde lo mismo se manejaba rock, pop, alternativo y progresivo.

Como generalmente sucede, las cuestiones de permisos (porque muchos artistas cambian de una compañía a otra) es labor que se antoja titánica por los derechos de autor y de acoplar artistas y canciones.

Pero cuando se alinean todos los planetas quedan, como en este caso, discos geniales.

Por otro lado, la misma compañía ha sacado el histórico Dark side of the Moon, live at Wembley, de Pink Floyd, un álbum esencial en la carrera de estos talentosos músicos que también los ha vuelto empresarios de lo mejor pagados.

Entre las piezas legendarias, como por ejemplo Rock 101-Idea, vienen cuatro tracks básicos imperdibles como: “Walk on the wild side” (Lou Reed), “Metropolis” (The Church), “Pretty in Pink” (Psychedelic Furs) y “Firs we take Manhattan” (Leonard Cohen).

El álbum Shot of hits con lo mejor de los cinco compacts disc, de tres artistas cada uno, vienen en tres viniles más un DVD con 56 tracks; destacan: “Down under” (Men at work); “Maniac monday” (Bangles); “More tan feeling” (Boston), que en sus tiempos no usaban sintetizadores, y “Don’t stop believin’” (Journey).

También se incluyen los tres volúmenes de la legendaria serie de BMG ”Memories of Love” con un contenido imperdible, reunido en tres vinilos con un total de 32 cortes.

Esta edición especial hecha en Europa representa uno de los ejemplos de buen gusto y calidad en baladas de amor como “Season in the sun” de Terry Jacks; también viene “Old by myself” de Eric Carmen.

Completan el álbum “Et si tu n’existais pas” de Joe Dassin; cerrando con broche de oro la canción de Riccardo Cocciante “Bella senz’anima”.

Otras voces femeninas de varias épocas vienen reunidas en Simply the best (2LP+DVD) con melodías escogidas: Annie Lennox (“Why”), Dido (“Thank you”), Dionne Warwick (“I’ll never love this way again”) y Nina Simone (“I can't see nobody”, Daniel Y remix).

Una de las mejores ideas de “Rock en tu idioma” llega ahora a los 10 años de su lanzamiento, en tres antológicos álbumes, que recopilaron medio millón de CD y que ahora se ofertan en vinilos europeos, con muchas de las bandas que en su momento no formaban parte del proyecto; estos tres LP, catalogados por muchos fanáticos del rock mexicano como infaltables, marcaron toda una época atribuible a España (Mecano “Busca algo barato”), Argentina (Soda Stereo “Cuando pase el temblor”, Miguel Mateos ”Cuando seas grande” y Enanitos Verdes “Por el resto”).

Por último, la serie que no desmerece ha incluido el álbum doble la controvertida Shakira (Laudry service, washed and dried), dos LP en color que incluyen 13 temas originales y cuatro bonus.

Este LP doble no incluido en otra producción es la única manera, por el momento, de escuchar a la colombiana en formato de vinil.