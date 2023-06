Principios a subasta

A escasos días de las elecciones en Coahuila y en el Estado de México, a punto de finalizar las campañas electorales, Morena -desde la mera cúpula- “convenció” a los dirigentes de los oportunistas Partido Verde y Partido del Trabajo, tirar la toalla en Coahuila y abortar de sopetón las campañas de sus respectivos candidatos, dejando a estos colgados de la brocha con el argumento de que “dijo mi mamá que siempre no”. Los principios partidistas quedan a subasta. Aquí encaja perfecto la frase de Groucho: “Si no les gustan mis principios, tengo otros”. Congruentes, tanto Lenin Pérez Rivera, del Verde, como Ricardo Mejía, del PT, con pundonor decidieron participar hasta el final de la contienda. Que papelón de los mandamases de ambos partidos, prostituidos parásitos de la política. Aun así, Armando Guadiana, de Morena, va a perder la elección.

En cuanto al Estado de México, Delfina Gómez, puntera a lo largo del proceso electoral, contraria de una Alejandra del Moral cada vez más cercana -de haber iniciado con mayor brío-, estaría por vencer al PRI, luego de 94 años de gobernar el Estado más poblado del país, custodiada por Horacio Duarte e Higinio Martínez. Cuanto hubiera contribuido en este proceso electoral la incorporación de Movimiento Ciudadano en la alianza Va por México, pudo haber significado el fil de la balanza. La maestra Delfina es el representativo ejemplo de una marca lanzada al mercado por un arrasador movimiento transformador, que no obstante haber sido sentenciada por ilícitos manejos financieros en su paso por la alcaldía de Texcoco y posteriormente señalada por faltantes millonarios en su gestión en la SEP, ¡no pasa nada!, el indulgente elector no se fija en minucias. Es un hecho, el partido vencedor en el Estado de México, se acerca a Palacio Nacional.

López Obrador en su frenético declarar sobre temas electorales: “Se está en un proceso de transformación, hay dos proyectos de Nación opuestos, quién va a decidir es el pueblo y no va a ser el dinero, poderoso caballero Don Dinero, o los medios de comunicación manipulando. Ya no, por más que ataquen, lo que hacen es exhibirse y perder credibilidad. Lo que estoy vislumbrando es que va a continuar la transformación. Va a haber continuidad con cambio. No va a haber marcha atrás. No van a poder los conservadores retrogradar. No van a regresar los corruptos a robarse la riqueza del pueblo”. Qué bueno que AMLO no se mete en el proceso electoral, pero cuando el Tribunal Electoral considera que al Ejecutivo se le pasó la mano en sus manifestaciones político-electorales, entonces ordena tardíamente retirar los extractos fuera de lugar. Más o menos es el equivalente a retirar del aire en los medios, una noticia inconveniente un par de semanas después de haberla difundido.

Concurrir a las urnas no es solo un derecho, es la mínima obligación ciudadana contribuyendo en la elección de quienes nos han de gobernar. ¿Cómo presentarnos a criticar o a reclamar actos de gobierno si ni siquiera fuimos capaces de emitir nuestro voto? Es imperiosa la mayor asistencia posible a las casillas, para de este modo obtener una genuina representatividad social. Si no votas, luego no te quejes.