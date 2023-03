Se materializa el tan referido ¡Fuera máscaras!: “Que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación; ni un voto a los conservadores, sí a la transformación”, palabras que no fueron pronunciadas por un apasionado candidato en un mitin de Morena, sino por el presidente de los mexicanos -todos- en alguna de sus alocuciones matinales urbi et orbi.

López Obrador reconfirma que su pecho no es bodega, haciendo proselitismo abierto a favor de Morena, subestimando a los partidos de oposición: “El bloque conservador no tiene futuro porque están divorciados del pueblo, y como decía Benito Juárez, el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Le dieron la espalda al pueblo”. O sea, el pueblo decepcionado, se ha entregado a Morena.

Por lo mismo AMLO echó toda la leña al asador en cuanto a la reforma electoral, dispuesto a agotar las letras del abecedario en igual número de planes, para hacerse del control del INE previo a las elecciones federales de 2024, no vaya a ser que el triunfo de la reacción se haga moralmente posible. Ante la suspensión otorgada por el ministro de la Corte Javier Laynez rechazando el Plan B promovido por el gobierno Federal, hasta que el pleno de la Corte resuelva la constitucionalidad de la reforma, quedó accionado el Plan C para que afines a Morena ocupen las 4 -tratarán- vacantes que quedarán en el INE, incluyendo la presidencia del Instituto, “ese no va a ser bloqueado, ese no falla, porque es convocar al pueblo a continuar con la transformación”.

AMLO calificó a los ministros de la SCJN de ser parte de la “mafia del poder” y de apoyar a la oligarquía porque su único Dios es el dinero. La Corte es el Supremo Poder Conservador, como el Castillo de la Pureza, porque allí no pasa nada y Javier Laynez es como Su Alteza Serenísima. Al ser cuestionado sobre si se garantizaría la imparcialidad del árbitro electoral, el Ejecutivo respondió que “cualquiera que sea electo va a ser mejor que los que están”, lo importante es que sea gente íntegra, honesta, la experiencia no ayuda cuando se han aprendido puras mañas. Al secretario ejecutivo del INE, quien por cierto renunció, antes de que lo renunciaran, AMLO lo conoce como “Porfirito”. “El verdadero Plan C viene para 2024: Que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación; ni un voto a los conservadores, sí a la transformación”.

El INE actual coincidió con el desarrollo y consolidación de Morena, que apenas a 4 años de su fundación, logró llevar a su candidato a la Presidencia de la República, que hoy gobierna en 22 estados de la República, que es mayoría en la Cámara de Diputados y en la de Senadores. En ningún proceso electoral en décadas ha prevalecido la impresión de algún fraude o se ha dudado del oficio profesional del Instituto. El INE es considerado el organismo público con mayor aprobación y reconocimiento ciudadano. ¿Alguna duda, después de las dos concentraciones ciudadanas, la del 13 de noviembre y la del 26 de febrero, para clamar que “el INE no se toca?”.

Señores de Morena, ¿tan mal los trató el INE de Lorenzo Córdova?

Analista