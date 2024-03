Campañas empañadas

Ahora sí, esta es la buena, luego de precampañas e intercampañas, inician las campañas electorales en pos de elegir a la presidenta -con a- de México, a 9 gobernadores, incluyendo al jefe de gobierno de la CDMX y a 16 alcaldes, en total serán más de 20 mil cargos de elección popular. Habremos de ser pacientes para escuchar 32 millones de spots alusivos.

En vista de la veda electoral en que estará prohibida la difusión de propaganda, el presidente López Obrador aprovechará para hacer un recorrido por el país para supervisar obras pendientes sin recurrir a ningún proselitismo electoral. ¿Cree usted que así será?, yo no, yo creo que AMLO tendría que dejar de ser él para mantenerse impasible, sin reaccionar a los supuestos agravios vertidos por tanto conservador corrupto que pretende regresar al poder para seguir robando. “Son muy perversos los conservadores, malos de malolandia”

En vía de mientras, el presidente confirma que seguirá hablando del papel de los medios en el manejo de la información, quienes hoy dominan con campañas mediáticas, “Los partidos del bloque conservador, ¿cuánto le están dando al Reforma, al Universal, a Radio Fórmula?, ¿quién pompó las notitas, los comentarios? Los partidos manejan dinero del pueblo, a maicear con gorgojo a El Universal, hagan un análisis a El Universal”. Señor Presidente, está usted atentando contra la libertad de expresión y la información.

Para Presidente de México habremos de decidir entre tres opciones, de las cuales prácticamente sólo dos tienen oportunidad, la primera opción por la continuidad, representada por la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, quien promete avanzar con los proyectos del presidente López Obrador, construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación. “Hemos demostrado que el modelo republicano de austeridad y economía moral es viable, brinda resultados y tiene un alto sentido humanista”. La segunda opción es por la espontánea Xóchitl Gálvez, candidata opositora por la coalición Fuerza y Corazón por México, quién pertenece al Grupo Parlamentario del PAN, ofreciendo sumar esfuerzos en lugar de polarizar y dividir, certeza jurídica, aumentar inversiones en distintos sectores clave, incluyendo el energético, con reglas claras, considerando que el gobierno es socio de las empresas al 35% de las utilidades, pero principalmente promete trabajar por la seguridad. Las encuestas preliminares le conceden ventaja a Claudia Sheinbaum, sin embargo, las campañas apenas inician, sin que haya nada para nadie.

El Ejecutivo reiteradamente manifiesta no intervenir en el proceso electoral, veamos una muestra de ello: “La gente está muy contenta, por eso les digo que va a continuar la transformación, yo me voy a jubilar porque soy maderista. Además, estoy muy tranquilo porque la persona que me va a sustituir es extraordinaria, piensa igual que ustedes y que yo, para qué nos preocupamos, no hay que tenerle apego al poder o al dinero”.

El presidente López Obrador, a 7 meses de entregar la presidencia -ojalá también el poder- agudiza su virulencia contra cada vez más adversarios, descalifica, agrede y acosa, se va contra el periodista que comunica un ilícito, no contra quién lo cometió, difundiendo sensibles datos personales del mismo. ¿Con esa animadversión hacia supuestos adversarios -muchos ya enemigos- concluirá el ostentoso régimen de la transformación?