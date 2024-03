Breton vuelve a México tras cien años del surrealismo

A partir de una idea original del director David Psalmon, el dramaturgo Guillermo León revisita la figura de André Breton y su contacto con México, que lo trastocó: “David Psalmon es el creador de la idea original. Ya hemos tenido el gusto de trabajar en varias ocasiones, de una manera muy específica, muy particular, en la cual yo no soy un autor completamente libre, sino que estoy ceñido a la escaleta que me plantea el autor. Él me dio una serie de escenas con las que le interesaba jugar, cada vez más ucrónicas, cada vez más fuera de la rrealidad”, explica, en entrevista León, autor de la obra de teatro El viaje de Breton. Cien años de surrealismo, que dirige el ya citado Psalmon y que se presenta en el Teatro del Bosque Julio Castillo hasta el próximo 14 de abril.

Pese a las licencias poéticas y oníricas que se toma la obra, el marco histórico, cuenta el dramaturgo, fue el libro de Fabienne Bradu, André Bretón en México, escrito a partir de la visita que el poeta francés hizo al país. "Un libro increíble, editador por el Fondo de Cultura Económica", precisa y continúa: la obra se le ocurrió Psalmon, sabiendo que en 2024 se celebran los 100 años del surrealismo, que empieza el surrealismo a ser nombrado por Breton y compañía en 1924. Aunque la historia pasa años después, cuando él es invitado a nuestro país bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas, otra figura que le interesa a León.

"Hay ucronías, juego con la realidad que nos interesa ir desmontando, destruyendo. De repente hay televisiones, lo cual nop existía en 1924 y a ratos sale un luchador de color dorado, que decidimos bautizar como El Beato, a quien todo el mundo quiere, cuando esto todavía no se afincaba en México y de repente apaece también un elefante volador de color blanco, lo cual tampoco existía en México", abunda el dramaturgo con algo de ironía.

De entrada, el material es una ucronía, afirma y se dice fanático, devoto, de estos artistas visitantes a México, como Malcolm Lowry, Luis Buñuel o los poetas beat. "Ya he escrito algunas cosas sobre la muerte de Joan Vollmer, la esposa de William Burroughs, en la colonia Roma. Estuve a punto de rentar el departamento, pero me dio frío que el fantasma se me apareciera".

Si la presencia del elefante volador es una referencia a Salvador Dalí es algo que León explica se descubrirá al ver la obra. "Hay momentos de traiciones muy complejas, quien busque una verdad cien por ciento histórica se sentirá evidentemente timado. Estamos jugando mucho con esto, un juego de estructura sobre la realidad. De ninguna manera es una obra histórica, es más bien un juguete, en el cual yo como dramaturgo entré en conflicto creativo y fértil con lo que me iba proponiendo David Psalmon".

En el elenco están Bruno Mestri, Beatriz Luna, Roam León, Erwin Veytia, Lou Best, Itzel Tovar, Jorge Maldonado y David Psalmon. La obra puede verse los jueves, viernes y sábados, a las 19:00 horasy los domingos, a las 18:00 horas. Suspende funciones los días 16, 17, 23, 24, 28 y 29 de marzo.