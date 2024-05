Pensiones: mucho ruido, ¿y las nueces?

Poquísimos temas han estado bajo el reflector como las pensiones en lo que va de este 2024. Primero, una iniciativa de Reforma cuyo texto no solo era ambiguo, sino que era diferente a lo que realmente se quería hacer. Luego, una serie de debates, a mi parecer, equivocados, pues se centraban en los recursos per sé. Los recursos son importantísimos, base de cualquier sistema de pensiones, pero el debate tendría que girar en torno a lo que se hará con ellos, el foco debería estar en las personas y en el costo del buen o mal manejo de sus patrimonios. Finalmente, el problema básico de implementación de política pública: la diferencia entre lo que se quiere (y se promete) y lo que realmente se puede hacer.

Quizá la mayor crítica a la primera iniciativa es lo poco asequible que era. Planteaba fondear la Reforma con $64,000 MDP, mientras que las estimaciones indican que tan solo el primer año habría tenido un costo de alrededor de $430,000 MDP (Citibanamex, 2024). Sobre buscar una tasa de reemplazo del 100%, es natural pensar que tener un mayor ingreso futuro conduce a mayor bienestar. Esto es cierto a nivel individual, ¿pero es lo óptimo a nivel agregado? Fuera de ser inviable, es una propuesta atractiva, más en tiempos electorales, pero la realidad es otra. De acuerdo con la OCDE, una tasa de reemplazo óptima para México sería de alrededor del 70% y según datos del propio IMSS, la tasa promedio del 2021 a la fecha es del 72%. Al estar la tasa de reemplazo promedio por encima del óptimo establecido por la OCDE ya no solo es cuestionable la factibilidad financiera de la Reforma, sino también la finalidad de la misma.

Desde 1997, las cuentas de retiro inactivas suman, aproximadamente, un total de $40,000 MDP. La iniciativa aprobada plantea que estos recursos se irán a un fondo cuyo fin no es específico pero que, podemos intuir, intentará fondear la primera iniciativa de alcanzar tasas de reemplazo del 100%. Es importante destacar que, de ser así, solo se beneficiaría a la generación AFORE (posterior a 1997). ¿Cómo operaba el sistema antes de la iniciativa? Partamos de una Reforma que fue poco discutida. En 2020 se estableció que, 10 años después de volverse exigibles los recursos, si las cuentas seguían inactivas, podían ser solicitadas por el IMSS para “alimentar” a todo el sistema, no solo la parte correspondiente a la generación AFORE. A grosso modo, pareciera que la iniciativa aprobada nos lleva a un equilibrio muy similar.

Algo relevante de la Reforma de 2020 es que contempla una vía de retorno para los recursos. Es decir, una vez que el IMSS solicitó los recursos de cuentas inactivas, si aparece un beneficiario de los mismos o el titular de la cuenta, los puede reclamar. La reglamentación establecía una reserva técnica cuyo fin era transparentar el uso de estos recursos y garantizar su exigibilidad aún después de haber pasado de la AFORE al IMSS. Antes de 2020, los recursos permanecían en la cuenta aunque estuviera inactiva, generando un costo de oportunidad gigantesco. La iniciativa aprobada al día de hoy menciona la creación de un fideicomiso, sin reglas de operación establecidas, como vía de regreso.

Un fondo es un vehículo de inversión que no es ni bueno ni malo per sé. Para poder calificarlo es necesario ver su propósito, estrategia y ejecución. Es claro que, así como está, la reasignación de recursos propuesta en la iniciativa aprobada no genera ningún cambio trascendente. Tal como se aprobó, la Reforma no genera ningún daño al sistema de pensiones, pero tampoco trae ningún beneficio. El tamaño del costo de oportunidad de pasar los recursos de un lugar a otro dependerá de cómo opere el fondo. Entre incertidumbre y cabildeo, toda iniciativa propuesta trae consigo costos y esta no fue la excepción. ¿Es realmente la Reforma que necesita nuestro sistema de pensiones? Si, en la estructura, no cambió nada relevante ¿cuál es su verdadero propósito?

