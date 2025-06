Israel ¿se estará saliendo del huacal?

Una vez más, el Estado de Israel es noticia. No importan los miles de muertos que han dejado sus bombardeos y su invasión en la Franja de Gaza, no importan los meses de una guerra contra Hamás totalmente desproporcionada y sin límites. Ahora, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, decidió, según esto de manera unilateral, atacar a su vecino, al más poderoso de todos, a Irán durante la madrugada del viernes 13, tiempo del Medio Oriente.

Israel aseguró que este ataque es en respuesta a las ofensivas que -según el gobierno hebreo- Irán ha realizado durante varias semanas a su territorio. Por lo que decenas de aviones israelíes completaron una primera ofensiva contra docenas de objetivos militares, incluidos algunos nucleares en diferentes áreas del territorio persa. Una muestra de que la guerra vuelve a ser un instrumento fundamental en Israel, no solo para crear pánico entre la población israelí, que siempre vive bajo la amenaza de un ataque, sino, además, distraer la atención para que la población olvide por este momento que tiene a un mandatario al borde del colapso. Las vidas humanas, en esto, no le importan al señor Netanyahu.

El premier israelí dio un informe asegurando que seguirá atacando Irán hasta cumplir con su objetivo, ya que, según su postura, Teherán no tiene porqué contar con ojivas nucleares, aunque Tel Aviv si cuente con ese derecho, lo que en teoría tampoco tendría porque ser permitido.

Ahora bien, ¿qué papel juega en todo esto Estados Unidos? Según el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, el ataque de Israel contra Irán fue unilateral y la Casa Blanca no está involucrada en esta ofensiva. Sin embargo, apenas el pasado 7 de abril, Netanyahu se reunió en Washington con el presidente Donald Trump. Así que, en realidad ¿usted cree que no se pusieron de acuerdo acerca del futuro de las relaciones con Irán? Me resulta imposible creer que Netanyahu, sabiendo de los riesgos que conlleva un ataque contra Irán y las consecuencias que esto pueda traer, se haya ido por la libre. ¿O qué, Israel se está saliendo del huacal y hace lo que quiere sin consultarlo con su principal aliado? Yo no lo creo.

A Netanyahu le urge distraer la atención para ver la manera de mantenerse en el poder cueste lo que cueste, mientras que a Trump, un conflicto internacional de gran envergadura, como el que este ataque podría provocar, también le viene muy bien para frenar lo que empieza a ser su caída en términos de popularidad luego de las manifestaciones en distintos puntos de la Unión Americana a consecuencia de las redadas y las detenciones de decenas de inmigrantes.

Los espero en mi próxima Trinchera

José Luis Arévalo

Periodista desde 1992 y Corresponsal de Guerra

X @jlanoticias